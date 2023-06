¿Mercedes podría estar en la primera fila?

7:53 a.m.

¿Por qué a Russell le fue mucho peor?

Hamilton habría estado en primera fila, y su compañero ya fue noqueado en el segundo cuarto. ¿Que esta pasando? “Hoy fue un clasificatorio extraño. Obviamente, fue difícil para todos y la clasificación fue muy variada”, dice Russell.

“Sentí desde el principio que las llantas no tenían agarre y realmente estaba luchando con el auto. Comenzó a rebotar mucho en las curvas de alta velocidad, por lo que ya no podía conducir en las curvas con el acelerador a fondo”.

“No me sorprendió que me retirara en la Q2 porque el ritmo del coche no era el adecuado. No tenía buenas sensaciones con el coche, así que es decepcionante”, dijo el británico, que comenzará la carrera desde la P12. . después.

“Empezamos algunas situaciones mucho antes de lo que deberíamos, pero estoy seguro de que mañana será un día mejor”, dijo.