Miss Argentina y Miss Puerto Rico se casaron

Miss Argentina y Miss Puerto Rico compitieron en el certamen de belleza. Ahora ambos son una pareja casada.

Hollywood no podría haber escrito mejor esta historia de amor. Dos reinas de belleza compiten y se enamoran. Hace dos años, la ex Miss Argentina Mariana Varela (26) y la ex Miss Puerto Rico Fabiola Valentín (22) se conocieron en Tailandia. Ambos participaron en el concurso de belleza Miss Grand International. Aunque ninguna belleza ganó en ese momento, su amor nació con un gran éxito. Las reinas de belleza han publicado repetidamente instantáneas juntas en las redes sociales, pero no se ha mencionado abiertamente una relación romántica. Sin embargo, sorprendieron a sus fans con un video especial en Instagram. Esto revela que las dos mujeres latinoamericanas no solo se aman mucho, sino que también se casaron el 28 de octubre de 2022.

Miss Argentina y Miss Puerto Rico anuncian su amor con video de amor

Mariana Varela y Fabiola Valentin escriben debajo del video: “Después de que decidimos mantener nuestra relación en privado, les abrimos nuestras puertas en un día especial”. El clip muestra momentos dulces de su vida de relación. Besos en la playa, cálidos abrazos y una habitación llena de globos “Cásate conmigo” – ¡puro amor! Eventualmente, los recién casados ​​aparecen en San Juan, Puerto Rico. Las parejas del mismo sexo pueden casarse allí desde 2015. La semana de la novia comienza al día siguiente a tiempo para la boda en Argentina. En la columna de comentarios, otras reinas de belleza y modelos felicitaron a la feliz pareja. Mariana Varela agradece las amables palabras y escribe: “Quiero que el amor que experimentamos a través de ti te regrese de muchas maneras. Muchas gracias”.

Lea más noticias emocionantes aquí:

Durante ocho años, Linda Cervakis fue la vocera de “Tagesschau” antes de cambiarse a la televisión privada en 2021. Ahora explica en qué consiste este cambio.

El divorcio de Gisele Bundchen y Tom Brady puede terminar sin una gran pelea de barro. Una de las razones es el claro acuerdo prenupcial que ambos negociaron antes de su boda en 2009. Todo debe resolverse allí.

En Irán, el cantante y rapero kurdo Zaman Yassin ha sido condenado a muerte por un tribunal de Teherán. El régimen está utilizando su juicio para intimidar a otros manifestantes.

Publicidad