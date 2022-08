Muchos visitantes se sintieron decepcionados: los jugadores rompieron su galería de juegos.

a: Omar Kayalí

Después de una pausa de dos años, muchos jugadores esperaban con ansias la Gamescom 2022. Sin embargo, para muchos, una visita al espectáculo fue aleccionadora.

los Gamescom Ella celebra su regreso en Koelnmesse. Durante dos años, el público estuvo excluido del evento presencial. En 2022, muchos gamers volverán a los pasillos y verán todo tipo de novedades sobre videojuegos. Pero varios editores y desarrolladores importantes cancelaron el evento por adelantado, incluidos Sony, Nintendo, EA y Activision Blizzard. Porque no lo necesitan para llegar a sus grupos objetivo en eventos como Gamescom. Sony y Nintendo siempre han producido sus propios “showcases”: transmisiones en vivo en las que sus títulos salen a la luz. La pandemia de coronavirus ha favorecido esto, ya que los eventos en el sitio han sido casi completamente imposibles durante los últimos dos años. El hecho de que se pierdan la Gamescom de este año, por supuesto, no es agradable para los visitantes. Muchos de ellos declaran en las redes sociales que encuentran el evento decepcionante.

Evento Gamescom tu ubicación Colonia la primera exposicion 2009, anteriormente Convención de Juegos de Leipzig Visitantes (2019) 373,000 licitador más de 250 período del evento Del 24 de agosto de 2022 al 28 de agosto de 2022

Gamescom 2022: ¿Demasiada exageración, pero muy pocas actuaciones?

Muchos pueden sentir que no hay muchos estudios de desarrolladores y que tiene un gusto obsoleto. Como escribe un usuario: “#gamescom es una decepción absoluta este año. […] Ahora el primer día ha terminado y no tengo la sensación de que todavía tengo mucho que ver. Parece que faltan dos pasillos todo el tiempo.

Con esta visión no está solo. Otro usuario de Twitter escribió: “Últimos dos días después de Gamescom. Estoy decepcionado. Es clara la ausencia de grandes editores”. Para algunos, este no es un problema exclusivo de Gamescom. Comentan que también hubo mucha expectación en torno a otros eventos, pero al final simplemente no pudieron cumplir con las altas expectativas: los Game Awards, por ejemplo.

Gamescom 2022: No todos los visitantes quedaron decepcionados

Sin embargo, muchos visitantes también comentan positivamente en Twitter que finalmente han regresado a Koelnmesse después de mucho tiempo y se encuentran con personas de ideas afines. Como evento social, Gamescom definitivamente ha sido un éxito, razón por la cual uno u otro hace la vista gorda ante la ausencia de algunos editores. Además, ella tenía Gamescom 2022 sin duda presentará algunos aspectos destacados.

Mientras tanto, la fecha del próximo año ya está fijada: Gamescom 2023 volverá a tener lugar el 22 de agosto Noche de apertura en vivo con Geoff Keighley anunciado. Después de eso, Koelnmesse volverá a abrir sus puertas a todos los visitantes del 23 al 27 de agosto de 2023.