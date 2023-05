Noche legendaria en Atenas: HSV juega increíble, Juventus reacciona brutalmente

Hace 40 años, Hamburger SV estaba en lo más alto. En la final de la Copa de Campeones de Europa, la Liga Hanseática venció al favorito Juventus de Turín. ¡Incluso un codo mal hecho no puede estropear la celebración!

“Nunca había visto a Abel y al equipo tan relajados como en ese partido”, dijo Gunter Netzer, entonces entrenador en jefe, recordando más tarde esa noche legendaria del 25 de mayo de 1983, cuando el Hamburger SV derrotó a la Juventus en Turín en la final. De la Copa de Europa y traer el trofeo a la ciudad hanseática. In seinem Buch über Happel, “Danke, Ernst!”, schrieb der ORF-Radiosportchef Heinz Prüller einst: “Der Hamburgplanter SV – für jeden chancenlos. Die Italiener werden schon vorher gefeiert, haben Banderolen drucken lassen für den Europapokalsieger ´83, Feste ge en Grecia.” Netzer sonrió tras la victoria: “¡Pero nada de esto nos afectó!”

Ganador del partido: Félix Magath. (Foto: Imágenes de Imago/Ferdi Hartung)

Después de 40 años, la leyenda del portero italiano, el portero del HSV Juventus de Turín, Dino Zoff, ya no quiere saber nada sobre esta pseudo euforia previa al partido: “¡Todo esto es una tontería! Por supuesto que éramos los favoritos: Italia era campeona del mundo y teníamos ” También platino. Así que todos apostaban por nosotros. Pero como pensamos en celebrar después del partido antes del partido, no exageraremos”. Pero, en general, los expertos en fútbol coincidieron en que el HSV solo tuvo una oportunidad externa en Atenas frente a 77.000 espectadores, incluidos más de 50.000 seguidores de la Juventus, campeona italiana por suscripción.

“¡Glorioso golpe, glorioso golpe!”

Pero eso es exactamente lo que usó Hamburgo en esta noche mágica solo ocho minutos después, cuando Felix Magath anotó el gol del día con su disparo desde la izquierda al ángulo superior derecho. El corresponsal de NDR, Fritz Klein, comentó sobre el destino sellado del italiano casi a gritos por sus estándares: “¡Impresionante gol, gran gol!”

Ese gol tempranero también significó que al exasperado técnico del HSV, Ernst Abel, siempre le gustaba recordar este partido en particular: “Primer tiempo en Atenas. Me crucé de brazos y pensé: tampoco hay nada mejor en la iglesia”. Mucho tiempo después de que terminara su carrera, Félix Magath todavía estaba lleno de sentimientos cálidos cuando pensó en su gol decisivo en la final de 1983: “Mi gol más famoso. Todavía sucede hoy que los italianos me lo agradecen y me ofrecen champán. Por supuesto, estos no son hinchas de la Juventus”.

Jugaban al fútbol como el Liverpool.

El Hubble Eleven, que casualmente se había preparado para el juego esa noche en un campo de golf (!) el día de la final, solo tuvo dos momentos genuinos de conmoción para sobrevivir. El primero, cuando el portero Uli Stein derribó en el área penal a Platini, estrella de la Juventus, a quince minutos del final y tuvo suerte de que el árbitro no marcara penalti. Y el otro cuando el italiano Claudio Gentile le rompió la mandíbula a Lars Bastrop con un codazo, a propósito. Un mal número tuvo efectos terribles, como recordó más tarde el técnico Netzer: “Bastrup y Gentel fueron retirados para una prueba de dopaje, lo que me pareció increíble. Luego, los dos se sentaron en una habitación pequeña y Lars quería ir con el italiano, podía No se calmó en absoluto. No entendía que cualquier jugador podía hacerle algo tan brutal a un rival. Me interpuse entre ellos e intenté mediar, pero era demasiado difícil”. Horas más tarde, Bastrop se sentó a celebrar la victoria y bebió champán de una copa, con el rostro dolorido.

Después de esta velada y del sorprendente éxito de la Liga Hanseática, los medios de comunicación se llenaron de elogios para HSV. Incluso el periódico inglés “Daily Express” escribió una oda a los ganadores: “Las hamburguesas son los reyes de Europa. Jugaron al fútbol al estilo Liverpool. Los once jugadores que Kevin Keegan hizo famosos en Inglaterra parecían verdaderamente ingleses con sus camisetas de rayas rojas”. “en la meta de sus sueños. 40 años después, el campeón mundial Dino Zoff analizó astutamente: “Hamburgo fue simplemente mejor que nosotros. A menudo sucede en el deporte cuando crees que en realidad eres más fuerte”.

“Eso solo mitiga la decepción”.

En ese momento, el presidente de honor vitalicio de Giovanni, Giovanni Agnelli, trató de consolar a su club y equipo de otras maneras: “Tenemos que decirnos que nos ha ganado un gran equipo. Eso solo mitigará la decepción”. Pero la derrota de la noche de Atenas todavía pesa mucho en el estómago de muchos aficionados de la Juventus. ¿Cómo estuvo el ambiente en HSV?

Salió de Atenas a las 6 de la mañana después de ganar un título (Abel: “Para que no nos ataquen los paparazzi”). El exitoso entrenador del HSV austríaco dio el campeonato como su próximo objetivo y, por lo tanto, solo le dio a su equipo una breve pausa. En Hamburgo mismo no hubo ceremonias oficiales en absoluto. Al contrario: la tripulación apenas había aterrizado en el aeropuerto cuando se deslizó rápidamente por una pista lateral. Los fanáticos estaban decepcionados, pero el entrenador Abel ya había programado una sesión de práctica matutina en Ochsenzoll. Después de todo, la ronda 33 esperaba al equipo al final de la semana. Y funcionó: el HSV venció al BVB por 5-0 y, con una victoria en el Park-Stadium de Gelsenkirchen, ya no pudo vencer al Werder Bremen.

Y efectivamente: apenas una semana y media después del triunfo en Atenas, el Hamburgo también ganó el campeonato alemán con una victoria por 2-1 sobre el Schalke. Pero, ¿qué vendrá después de esta legendaria doble victoria del equipo HSV en el futuro? Kicker tenía malas ideas. Bajo el título “Miedo a ganar hasta la muerte”, escribió: “Las hamburguesas tienen miedo de aguantar y disuadir a sus fans con demasiadas victorias”. Sin embargo, como ahora sabemos, esta preocupación era infundada. Solo en 1987, el Hamburgo ganó otro trofeo con la Copa DFB; por lo demás, los fanáticos del HSV soñaban con nostalgia con los días de principios del verano de 1983, cuando el club y sus seguidores fueron por un momento “reyes de Europa”.