Notas de Venecia 04 | Argentina: Punto de Vista: Artecag

Toda la belleza y el derramamiento de sangre: héroes del realismo político – Notas de Venecia, episodio 04

Apagado Rüdiger Sachsland

“Sé que mi vida no es un crimen

soy victima de mi tiempo

Estoy indefenso”.

Charles Aznavour, “Convertir a un hombre en un hombre”: “Toda belleza y derramamiento de sangre”

Durante un viaje en vaporetto por el Canale Grande, vi un enorme cartel publicitario del patrocinador de Mostra, Cartier, frente a la iglesia de Santa Maria della Salute. Hay un leopardo que mira con curiosidad en dirección a Lido. ¿Por qué el leopardo no es el león? ¿O es una forma sutil de hacernos saber que Giona A. Nazarro, la relativamente nueva directora del Festival de Cine de Locarno, ya apunta a suceder al jefe de Mostra, Alberto Barbera?

En cualquier caso, Nazarro, el líder durante mucho tiempo del lado de Settemana, está muy presente aquí en el Lido y está involucrado en negociaciones en curso, incluso con programadores de festivales alemanes. Fue un tema de conversación por la noche, cuando se trató del eventual sucesor de Barbara.

En el thriller histórico argentino Argentina 1985 Santiago Mitre escribe sobre cómo el país está lidiando con su propio pasado: Después de regresar a la democracia en 1983, una dictadura fue sentenciada aquí por tribunales civiles por primera vez en la historia. El juicio fue el “Nuremberg de América Latina”.

Mitre la describe como una película ficticia, consumible, pero innecesariamente simplista con imágenes de archivo. Su héroe, el abogado Julio Cesar Stracera, valientemente desafía las amenazas de muerte de los viejos poderes, reuniendo pruebas y persuadiendo a los testigos para que hablen. , una mayoría inicialmente escéptica de la sociedad argentina gravitó a su lado.

Es una zona histórica fascinante.

La metodología cinematográfica de Mitre es una clásica película de los tribunales estadounidenses: el bien contra el mal. Hay conflictos personales, hay antecedentes familiares de los personajes principales, pero también hay momentos divertidos. En el medio, la película es un thriller político muy humano, aunque, en la tradición de Costa Gavras, nunca traiciona la seriedad del tema en términos de su consumo.

Esta película histórica, a primera vista, es de interés más allá de Argentina. Porque expone los principios por los que se puede juzgar el totalitarismo, y aclara: “El sadismo no es una idea política. No es una estrategia militar. Es un desorden moral”.

Es de aplicación universal. Uno no puede ver esta película sin pensar en los regímenes totalitarios actuales y sus secuaces.

Algunos documentales, muchos de ellos en Venecia, también presentan héroes de la realidad política que, con una valentía admirable, intentan crear mejores condiciones en sus respectivos países de origen. Finalmente el ya mencionado africano Bobby Wine quien desafió al Presidente.

O soy Goldin, no solo ícono del pop estadounidense y fotógrafo, sino activista político: un documental de Laura Poitras Todo belleza y gore Aparentemente, esta vida ha tomado demasiado y serpentea demasiado entre sus muchos temas.

¡Pero son buenos! Está desafiando a los políticamente poderosos, especialmente a la industria farmacéutica. “¡¡Debemos derribar a esta gente!!” También se trata de cómo me convertí en Goldin: cómo una oscura y ordinaria hija de una respetable familia suburbana estadounidense se convirtió en una importante fotógrafa y artista. Respuesta: choque. Fue un shock que la inteligente y hermosa hermana, que era el modelo a seguir de Nan, se suicidara a los 18 años, incapaz de soportar las presiones de la familia.

También hay escenas divertidas en las que Nunn Gold lucha por la abolición de las prisiones, por un lado, y los ricos fabricantes farmacéuticos, por otro lado, están muy felices cuando su familia está encarcelada. “Deberían ser los últimos en irse cuando se eliminen las prisiones”, dice.

Como otras películas, el director muestra el costo de la democratización y las personas que están dispuestas a pagarlo. Goldin explica que su generación está “huyendo de Estados Unidos”.

Aznavour canta fuera de la pantalla:

“Sé que mi vida no es un crimen

soy victima de mi tiempo

estoy indefenso

Nadie tiene derecho a ser

El que decide lo que me conviene

por favor dime si es posible

Qué hace hombre a un hombre.”

En este sentido definitivamente soy “un hombre” de Oro. ¡Reduce el sexo!

