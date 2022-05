Primero la taza del inodoro Ahora el coche…

¡Debido a la guerra de Putin en Ucrania, el liderazgo en Rusia ahora amenaza con convertirse en la ruleta rusa!

Porque: debido a las sanciones occidentales en Rusia, entre otras cosas, los chips de computadora se han convertido en una rareza. Por lo tanto, la economía del país se vio gravemente afectada y en algunos casos tuvo que cambiar radicalmente su producción, incluido el fabricante de automóviles AvtoVAS, el fabricante de Ladas, que es popular en Rusia.

AwtoVAS planea ofrecer una versión mini del Lada Granta a partir de principios de julio. Así lo informó el periódico ruso “Vedomosti”, citando a los comerciantes.

Pero debido a la falta de componentes técnicos importantes, el “nuevo” Lada Granta no tendrá ABS ni bolsas de aire, sistemas de seguridad que han sido estándar en los automóviles nuevos durante décadas y sin los cuales cada viaje en automóvil se convierte en un peligro para la seguridad. ESP y dirección asistida? En Alemania: obligatorio. En Granta: ¡Nada! ¡Rusia fabrica autos como hace 50 años!



Lada Granta no tiene ABS ni bolsas de aireFoto: Lada



Granta no tendrá volante propio, sino que tendrá que lidiar con el viejo volante de Lada Kalina. El interior también será sencillo en otros aspectos: no debería haber un ordenador a bordo, por ejemplo. Pero eso no es todo. Según “Vedomosti”, los concesionarios de automóviles esperan que el Granta ni siquiera reciba ventanas eléctricas. Después de todo: en una versión más cara, deberían incluirse, al igual que con la dirección asistida.

A partir del verano, AwtoWAS quiere producir al menos 30 000 subvenciones diluidas por mes. Todavía no está claro cuántas subvenciones más costosas producirá el grupo.

Una cosa ya está clara: ambos modelos serán auténticos contaminadores, tendrán unos estándares medioambientales mucho más bajos que sus antecesores y no cumplirán las normas Euro 5, por ejemplo.

Granta está propulsado por un motor de 1,6 litros. En ambas configuraciones, los compradores tendrán que conformarse con 90 hp. Además: para todo lo que el nuevo Lada Granta no puede hacer, no parece barato. Los expertos estiman que el precio será de unos 600 000 rublos, más de 10 000 euros…



Vladimir Putin, un tirano del Kremlin, apareció con Lada Granta durante una aparición en PR en 2011 Foto: Alianza Fotográfica / dpa



Hasta la fecha, Granta ha sido muy popular entre los rusos: en abril, AvtoVAS vendió 2598 del modelo, más que cualquier otro.

¿Seguirá así con la versión delgada? no está claro …

Debido a las sanciones occidentales contra Rusia, las ventas de la compañía automotriz cayeron significativamente. En abril vendió 8.506 coches Lada, casi un 80% menos que el año pasado.