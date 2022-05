¿Oportunidad de cambio?: Las monedas Terra LUNA aumentan más del 100 por ciento: ¿Está LUNA lista para un gran regreso? | Boletin informativo

Forex en este artículo

Accidente de Terra costó 50 mil millones de dólares

• Las monedas LUNA ahora son virtualmente inútiles

• Los pequeños flujos de inversión tienen un gran impacto en el precio del LUNA



La moneda LUNA costaba hasta $ 119 a mediados de abril, y la capitalización de mercado en ocasiones superó la marca de los 40 mil millones. Pero las monedas están a millas de distancia de eso ahora. El 21 de mayo, la capitalización de mercado era de solo $ 680 millones. Después de todo, el curso LUNA ha logrado integrarse a un nivel muy modesto en los últimos días. El LUNA ahora cuesta $ 0.0001599, lo que pone el valor de mercado en $ 1,049,872,002. (Al 24 de mayo de 2022). Algunos de los inversores restantes de LUNA esperan un gran rendimiento, ¿verdad?

accidente de doble tera

La pesadilla de los inversores de Terra, que hasta el día de hoy no ha terminado, comenzó el 9 de mayo. En pocas horas, la “stablecoin” Terra UST colapsó, aunque en realidad apunta a la paridad con el dólar estadounidense. Terra UST ahora está valorado en solo $ 0.06866. Más precisamente, es una doble ruptura.

Específicamente, la moneda relacionada con UST LUNA tiene como objetivo mantener la paridad entre los bonos del Tesoro terrestres y el dólar estadounidense. Este funciona utilizando un algoritmo complejo donde la oferta y la demanda de la LUNA asegura la paridad entre los tanques de piso frente al dólar. Un tanque de tierra es siempre el equivalente a US$1 en LUNA. Los propietarios siempre pueden “quemar” $1 de sus depósitos terrestres y extraer $1 de LUNA en un acuerdo de arbitraje a una tasa de cambio fija. Por ejemplo, la oferta de tokens UST puede reducirse, lo que hace que los precios se inflen y mantengan la paridad con el dólar estadounidense. A diferencia de las monedas estables que se crearon Tether y USD Coin, las “monedas estables algorítmicas” no tienen reservas financieras físicas que puedan proteger contra un posible colapso. Cuando las tesorerías terrestres ya no pudieron mantener su paridad con el dólar estadounidense, se tuvo que “reimprimir” una gran cantidad de tokens LUNA. Esto condujo a una hiperinflación y, en consecuencia, a una depreciación de las monedas LUNA. Comenzó un ciclo negativo de una semana y Tera aún no podía salir de él.



Luna Coins: ¿Ante una falla o un gran retorno?

Pero como es bien sabido, aquellos que se dice que han muerto viven más tiempo, y esto también puede aplicarse a la moneda LUNA. Sin embargo, los expertos en criptomonedas a menudo sospechan que, en todo caso, solo se puede salvar la moneda estable UST, mientras que LUNA está condenada a morir. Hasta el momento, la evolución de los precios no ha permitido ninguna otra conclusión. Había estado cayendo durante días hasta que el precio se duplicó con creces en menos de veinte horas el fin de semana del 21 y 22 de mayo. En el fondo, solo se invirtieron $ 690 millones en LUNA, menos de un día después todavía eran $ 1.4 mil millones. ¿Quiénes son los inversores detrás de los 700 millones de dólares en entradas de capital? ¿Quién confiaría en un logotipo cibernético, que en realidad es un fracaso, para dar un centavo?



¿Quiénes son los especuladores detrás del salto de precios?

Según información de “BTC-ECHO”, pequeños inversores de Corea del Sur están especulando sobre un cambio de tendencia en la moneda LUNA. La ventaja es que incluso cantidades relativamente pequeñas, como solo $ 700 millones de sábado a domingo, son suficientes para hacer grandes saltos de precios. Este volumen de inversión tendrá un impacto mucho menor en las principales criptomonedas como Bitcoin, Ether o Ripple (XRP).

Por lo tanto, el salto del precio de LUNA no debe exagerarse: no parece haber ninguna señal de reinversión masiva en las monedas, especialmente porque el precio de esta semana no ha podido continuar con su tendencia alcista desde el fin de semana. Por otro lado, la pequeña capitalización de mercado también brinda una oportunidad para los pequeños inversores que pueden obtener grandes ganancias con pequeñas cantidades de dólares.

Pero muchos expertos piden precaución, la mayoría de los expertos en criptomonedas, como el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, asumen que el ecosistema Terra expirará pronto y que LUNA probablemente perderá todo su valor. Entonces los sueños de retorno temporal estallan como pompas de jabón.



El fundador de Terra Do Kwon se enfrenta a la confiscación de bienes raíces

Recientemente, la supuesta demanda de alto perfil contra el fundador Terra Do Kwon aclaró la situación tóxica en la que se encuentra Terraform Labs, la compañía detrás de las monedas LUNA. Los inversionistas de Corea del Sur, que constituyen una proporción particularmente alta de los (antiguos) inversionistas de Terra, quieren emprender acciones legales contra el CEO de Terraform Labs, Do Kwon. Como informa “BTC-ECHO”, tienen la intención de confiscar sus propiedades porque el fundador de Terra engañó a los inversores de Terra. Kwon ya había planeado liquidar en 2021 para retirar su participación en “House of Cards” Terra. Kwon también puede enfrentar una multa de 100 mil millones de won surcoreanos (aproximadamente $78 millones) por evasión de impuestos.

Los próximos meses mostrarán si las agudas acusaciones son ciertas. Sin embargo, la verdad es que todavía se requiere mucho trabajo educativo para lograr una rotación exitosa de monedas LUNA, que es esencial para restaurar la confianza de los inversores.

redacción de finanzen.net

Fuentes de la imagen: Wit Olszewski / Shutterstock.com