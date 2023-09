Obtenga el juego de taladros Makita con estuche combinado TOX por aproximadamente un 30 por ciento más barato

El taladro Makita HP1631KX3 es una máquina profesional todo en uno que facilita la perforación en diversos materiales. De ello se encarga un motor de 710 W con elevadas reservas de potencia. El mecanismo de percusión de desconexión también permite perforar piedra o ladrillo de piedra caliza. Por supuesto, la máquina también es adecuada para perforar madera, metal, cerámica y plástico. El taladro percutor Makita está disponible actualmente con una amplia gama de accesorios en Amazon. Además de la máquina, el set incluye una bolsa de transporte y accesorios de 74 piezas y una bolsa con surtido TOX de 320 piezas. Amazon cobra habitualmente 150,41 euros por él, pero durante un breve periodo de tiempo puedes conseguir el paquete con un descuento del 28 por ciento. Ni siquiera hay gastos de envío.

Esto es lo que hace que el taladro inalámbrico HP1631KX3 sea tan especial

El HP1631KX3 está equipado con rotación en sentido horario/antihorario, lo que permite cambiar la dirección de rotación según se desee. La velocidad y la frecuencia de carrera son ajustables y se pueden ajustar con precisión. La Makita HP1631KX3 tiene un régimen de ralentí de 32.000 rpm. En ralentí alcanza las 48.000 pulsaciones por minuto. La capacidad de perforación alcanza los 30 mm en madera, y el dispositivo excava 16 mm de profundidad en hormigón y hasta 13 mm de profundidad en acero. El mecanismo de impacto se puede desactivar, lo que significa que el Makita HP1631KX3 también se puede utilizar como un taladro normal, por ejemplo para taladrar madera o plástico. Con 710 vatios de potencia, el taladro percutor es ideal para la mayoría de aplicaciones. También cuenta con prácticos extras que satisfarán tanto a aficionados como a usuarios profesionales. El dispositivo está equipado con un portabrocas sin llave, que garantiza un cambio de herramienta sencillo. El mango lateral giratorio garantiza una fijación segura y, por tanto, un trabajo preciso. Con un peso de sólo 2 kg, la Makita HP1631KX3 también es adecuada para periodos de trabajo más prolongados. El volumen de suministro incluye un juego de accesorios de 74 piezas que incluye todas las piezas habituales y muchos taladros diferentes. El taladro está disponible en Amazon con una caja de surtido TOX de 320 piezas. Esto incluye, entre otros, tamaños de tornillos especialmente populares (ø 5,6,8 mm), así como tornillos adecuados. La colección apenas deja sin cumplir los deseos de ningún artesano. Esto también se refleja en las reseñas de productos. Con 2.658 reseñas actuales, el paquete Makita tiene unas impresionantes 4,5 estrellas. Si estás interesado, ahora es el momento perfecto para conseguirlo. Amazon suele vender el paquete por 150,41 euros, pero durante un breve periodo de tiempo tiene un descuento del 28 por ciento y, por tanto, está disponible a un precio especialmente asequible.. El precio y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento, así que no esperes demasiado si estás pensando en comprarlos.

Consejo de ahorro: el HP1631KX3 es más barato

Si no necesita un kit TOX, puede conseguir un taladro de impacto un poco más barato. Solo el dispositivo (incluidos los accesorios estándar) tiene un descuento de 129,92 € a 95,95 € en Amazon. Si ya tienes suficientes tornillos y clavos en casa, esta oferta puede resultarte más interesante.

