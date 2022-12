Oliver Bucher acaba con Boris Becker

separar

Después de ocho meses en prisión, Boris Becker concedió una emotiva entrevista el sábado 1. Oliver Bucher también la miró y luego trató sin piedad a la estrella del tenis.

Colonia – Boris Becker (55) Un hombre libre después de ocho meses en una prisión de Londres. Ha cumplido su condena por evasión de impuestos. Pero la leyenda del tenis no puede deshacerse de una cosa: su autoproclamado archienemigo Oliver Bucher (44).

Boris Becker da una emotiva entrevista

Boris Becker dio una emotiva entrevista con el moderador Stephen Gaten el sábado 1. El padre de cuatro hijos habló con franqueza sobre su sentencia de prisión, su miedo al asesinato y la violación, y su relación con su novia, Lillian. Empezó a llorar varias veces Pero muchos televidentes no aceptaron las lágrimas de Boris Becker. Y se preguntaron: “¿Hasta dónde puede ahogarse un hombre?”

Oliver Bucher no pudo evitarlo. Lanza correctamente contra Boris Becker © IMAGO / Kirchner-Media & Sat.1

A pesar del espíritu navideño, Oliver Pocher no muestra indulgencia y ataca sin piedad a su archienemigo autoproclamado en el podcast “Die Pochers!” “No he visto eso, no me interesa”, intervino la esposa de Oliver Bucher, Amira (30), cuando comenzó el hombre de 44 años. Pero cuando Boris Becker sale de prisión y da una entrevista exclusiva en la televisión, por supuesto que Oliver Bucher no puede dejarlo sin comentarios. Y así el comediante ignora la falta de atención de su esposa y comienza.

Oliver Bucher dispara a Boris Becker tras una entrevista en prisión

Stephen Gatien recibió las primeras críticas: “Esto no tenía nada que ver con la prensa, era como una charla de fanáticos”. Sin embargo, a Bucher le gustó el hecho de que Boris Becker “se contradijo seis veces”. Oliver Bucher de Boris Becker tampoco parece creer sus experiencias en prisión. Sonaría como si estuviera enumerando “solo las mejores películas de prisión”.

Estrellas tras las rejas: estas celebridades han estado en la cárcel Sean Penn (Río Místico, 62) Robert Downey Jr. (Vengadores, 57) Martha Stewart (cocinera célebre estadounidense, 81 años) Mike Tyson (leyenda del boxeo, 56) Lindsay Lohan (Freaky Friday, 36) Mark Wahlberg (“El difunto”, 51)

Pero lo encuentra peor cuando la ex campeona de Wimbledon habla de su miedo a ser violada. “Él realmente dijo el número de la telenovela”, Bucher no puede creer. “Boris Becker tenía mucho miedo de bañarse”, continúa bromeando.

Bikinis, tacones altos, looks de cuero: los mejores atuendos de la hija de Boris Becker, Anna Ermakova Ver galería de fotos

Después de su liberación de una prisión de Londres, la estrella del tenis regresó a Alemania. En un hotel de Múnich, Boris Becker disfruta ahora en la suite de lujo. Fuentes utilizadas: “¡Los cazadores furtivos!” (Podimo, episodio “El experto en fútbol” del 23 de diciembre de 2023)