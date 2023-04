Papa Francisco guarda silencio sobre víctimas indígenas en Argentina – Viernes

El Papa Francisco no se dio por vencido. A pesar de los feroces ataques del año pasado por parte de la derecha española y sus medios de comunicación contra este “papa comunista” -impulsados ​​por su apología de los crímenes cometidos durante la ocupación española-, ahora se ha disculpado nuevamente. Esta vez en Canadá, nuevamente por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos indígenas. Después de todo, en una conferencia en 1980, 634 culturas indígenas (con 50 idiomas) en Canadá dieron el nombre de “Primeras Naciones”. Una clara declaración histórica así declarada.

El Papa Francisco acepta una vez más las sospechas de ser simpatizante del “indigenismo”, una nueva variante del comunismo, según sus detractores.

destrucción deliberada

Sorprendentemente, el mismo Papa, hasta que se supo el verdadero nombre de este argentino, Jorge Mario Bergoglio, no se pronunció públicamente sobre uno de los peores genocidios de la historia en su propio país. Estamos hablando de la llamada “Campaña del Desierto” de 1878 a 1884. Lo que llama la atención de los viajeros en Argentina es que el título de indígenas realmente no aparece, y en la Patagonia y la provincia noroccidental de Salta, por ejemplo, en la meseta de Buna Atacama, no hay “indios” excepto en raros encuentros. Antes de la llegada de los colonos españoles, el país estaba poblado por pueblos indígenas, al igual que los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta a dónde han ido los indígenas de Argentina.

El sur de Argentina, especialmente lo que ahora es la Patagonia, estuvo poblado por mapuches, rancules y tehuelches, así como por muchas otras pequeñas culturas indígenas. Su presencia en sus áreas tribales limitó la expansión de los terratenientes españoles y criollos y la aplicación de la autoridad estatal. En contraste con la guerra de la diáspora estadounidense contra las tribus, que estableció una reserva para los perdedores y tuvo la oportunidad de proteger formalmente lo que quedaba de su identidad cultural, el gobierno y el ejército en Argentina decidieron proteger a las tribus. El pueblo debe ser exterminado no sólo cultural sino también físicamente. El jefe militar Julio Argentino Roca habló abiertamente del necesario “exterminio”.

En la cadena por Buenos Aires

Muchos miles de combatientes indígenas fueron asesinados y más de 2.000 personas, incluidas más de 10.000 mujeres y niños, fueron capturadas. Alojados en campamentos fortificados con alambre de púas, inicialmente fueron utilizados como trabajo forzado en la agricultura de la Patagonia. Luego de caminar más de 1.000 kilómetros, más de 3.000 de ellos llegaron a Buenos Aires en barco.

Fueron encadenados, cortados por civiles y desfilados por las calles. Posteriormente, las hembras y los machos fueron estrictamente separados para evitar la reproducción, y otros machos fueron castrados como medida de precaución. Los hombres terminaron como trabajadores forzados y las mujeres esclavas domésticas en todo el país en condiciones horribles, ya sea como esclavas domésticas o prostitutas para la rica burguesía organizada por la “Sociedad de Beneficencia” de origen católico. La mayoría de los guerreros capturados fueron llevados a la isla de Martín García, donde pronto murieron miserablemente. Roca, líder militar de la “Campaña del Desierto”, luego se convirtió en presidente de Argentina.

Las atrocidades, que algunos valientes diarios argentinos de la época calificaron de “genocidio”, culminaron con el traslado de familias enteras de “indígenas” al museo “La Plata” de Buenos Aires, donde fueron expuestos públicamente. Más tarde, cuando fallecieron, se les pudo ver en la vitrina preparada. En consonancia con los tiempos, el director del museo, Francisco B. Un grupo de “etnógrafos” argentinos, animados por Moreno, dedicaron estudios etnográficos a estos indígenas vivos, cuyos restos eran entonces especímenes de una “raza inferior”.

Este genocidio argentino permaneció en silencio durante más de cien años. Recién después del final de la última dictadura militar argentina ha habido enfoques cautelosos para enfrentar estos crímenes. Quizá el Papa Francisco piense lo contrario al respecto.