Peter Klein no puede participar en IBES

Peter Klein fue uno de los candidatos más comentados para el campamento en la jungla de 2024. Pero al marido de Iris Klein no se le permite participar en el programa “Soy una estrella – ¡Sácame de aquí!”.

Mallorca/Murwillumbah – ¡Comienza la nueva temporada de “I’m a Star – Get Me Out of Here”! en RTL en enero de 2024. Aún no se sabe qué estrellas competirán por la corona de la jungla este año, pero es posible que Peter Klein (56) no esté presente, porque, según se informa, tiene prohibido ingresar a los campamentos de la jungla.

Peter Klein causa un gran drama en Jungle Camp en 2023

Para muchos fans de IBES hace tiempo que está claro: el marido de Iris Klein (55 años) definitivamente debería mudarse al campamento. Después de todo, el incipiente cantante pop causó uno de los mayores disturbios en la jungla la temporada pasada, ¡aunque ni siquiera formaba parte del campamento en la jungla! Mientras su cuñado Lucas Cordalis (56 años) luchaba persistentemente y sin éxito por el título, Peter Klein se enamoraba de Yvonne Woelkie, la compañera de Jamila Rowe (41 años), en el Hotel Versace. Para consternación de su esposa, Iris Klein (56), se produjo la guerra de las Rosas, que duró un mes.

Para muchos fanáticos del programa desde hace mucho tiempo, ha quedado claro que Peter califica para el próximo campamento en la jungla con este drama. Pero es posible que la participación en IBES 2024 no tenga éxito. Motivo: Peter Klein pasará a “Celebrity Big Brother” el 20 de noviembre de 2023. Bild.de afirma haber sabido por un contrato de nominación secreto que al hombre de 56 años no se le permitirá participar en ningún otro programa durante varios meses. .

Quizás Sonja Zietlow y Jan Coppin tengan que prescindir de Peter Kline en el campamento de la jungla.



Prohibición de acampar en la jungla por Peter Klein

Las condiciones de barrera no son infrecuentes en la industria. Sin embargo, un portavoz de bild.de preguntó a un portavoz de Sat.1 que no quiso hacer comentarios sobre el contenido de los contratos correspondientes. Sin embargo, una portavoz de RTL explicó: “Que se le prohíba la entrada a la jungla es, por supuesto, lo más difícil que le puede pasar a cualquier celebridad”. Ay”. Queda por ver si continuará en la jungla después de eso.

No debería importarle (todavía) a su esposa Iris. Con su nuevo novio, a quien públicamente llama “Sr. T.”, la madre de Daniela Katzenberger está en las nubes. Mientras tanto, conoció a los padres de su nuevo amor y les contó cómo fueron las cosas. Fuentes utilizadas: construir.de