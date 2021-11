Por $ 7 mil millones hasta ahora: Musk vende millones de papeles Tesla todos los días

Después de su impresionante voto en Twitter, el CEO de Tesla, Elon Musk, está vendiendo más acciones de su empresa. Solo el viernes, vendió 1,2 millones de periódicos, por un valor de alrededor de $ 1,2 mil millones. Musk tiene un objetivo claro. Entonces la venta aún no ha terminado.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, vendió acciones del fabricante de automóviles eléctricos por un total de $ 6,9 mil millones la semana pasada. Según la SEC, Musk vendió 1,2 millones de valores de Tesla en poder del fideicomiso solo el viernes. Durante toda la semana fue un total de 6,36 millones.

Musk es el mayor accionista del fabricante de automóviles eléctricos. El 6 de noviembre, anunció la venta del diez por ciento de sus acciones a través de Twitter y vinculó la implementación a una votación sensacional. Cuando la respuesta fue positiva para él, inmediatamente comenzó a vender.

Los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Muestran que Musk quería vender al menos una parte de las acciones ahora vendidas independientemente de la votación de Twitter y se había estado preparando para hacerlo durante aproximadamente dos meses. El trasfondo de esto es la necesidad de dinero en efectivo de Musk para pagar los impuestos adeudados y Para poder utilizar las opciones para comprar acciones de Tesla adicionales.

Las acciones de Tesla han subido este año, especialmente en octubre. El valor bursátil del fabricante de automóviles saltó a más de un billón de dólares durante este aumento de precios. Pero la semana pasada, hubo un ligero revés y el periódico perdió más del 15 por ciento, o alrededor de $ 187 mil millones en valor. El aumento de precios desde principios de año sigue siendo superior al 46 por ciento. Tesla sigue siendo el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Al cierre de operaciones del viernes, el precio estaba por encima de $ 1033.

Para cumplir su promesa de ceder el diez por ciento de sus acciones, Musk todavía tiene que obtener unos diez millones de billetes, según cálculos de Reuters. El número exacto depende de cómo defina su participación, ya sea que incluya o no sus opciones sobre acciones. El propio Musk no hizo ningún comentario sobre la pregunta. Los observadores no creen que sea poco probable que las ventas conduzcan a una mayor volatilidad de los precios.

almizcle La persona más rica del mundo según el índice de multimillonarios de Bloomberg Sigue siendo, con mucho, el mayor inversor en Tesla incluso después de vender las acciones.