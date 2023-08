Prácticamente no tenemos ninguna posibilidad”.

“Era una situación especial para nosotros ahora”, dice Klopp sobre la acumulación de cambios en Arabia Saudita en su escuadrón. Luego en mi oficina y me hablaron al respecto, supe que cuando descubrí más sobre los métodos, prácticamente no teníamos ninguna posibilidad. de emprender acciones contra ellos.

“Las condiciones financieras en esta liga son absolutamente excepcionales. Creo que casi no hay límites. Cualquiera que pueda fichar a Cristiano Ronaldo y pagarle por ello, ciertamente ya no tiene límites”, dice Klopp.

Al final, Arabia Saudita, como Qatar en ese momento, ya está interesada en desarrollar su propio fútbol y sus jugadores. Luego también tienen que restringir la liga de alguna manera para que los clubes no puedan llenar su plantilla con extranjeros. Será interesante de ver.”

Debido a que Arabia Saudita sin duda quiere albergar la Copa del Mundo tanto como Qatar a mediano plazo, es probable que la ofensiva futbolística del país mantenga ocupada a la industria durante algún tiempo, con consecuencias perceptibles a largo plazo, como sospecha Klopp: “¿Cuánto compromiso financiero tiene el reino?” tiene?” Arabia Saudita cambiará el fútbol mundial, no puedo ver eso todavía, pero las cosas definitivamente cambiarán”.

Sobre este aspecto del tema, Klopp dice: “En términos de la situación de los derechos humanos, es muy difícil comentar y no quemarse la boca en cualquier dirección. Básicamente, creo que con todas las diferentes percepciones que tenemos, ciertamente no comprender la cultura en todos sus detalles.”

El exitoso entrenador espera que haya presión por el cambio en Arabia Saudita si el fútbol atrae más atención al país. “Mientras solo lo miremos desde afuera, no pasará nada”, dice. “Si hay un aspecto positivo de toda la historia: porque Arabia Saudita estará mucho más en el ojo público, aprenderemos un mucho más sobre la liga y la experiencia y la experiencia de los jugadores. La vida está ahí. Creo que también es un paso en la dirección correcta. No puedes simplemente sentarte aquí y decir: ‘Esto es malo, esto es malo y esto es malo. Desde la distancia, no tenemos la oportunidad de cambiar nada”.