Confederación Alemana: el enojo de la cabina en la Copa del Mundo fue fotografiado por el entrenador Hansi Flick | Deportes

Pocas veces lo ves así…

durante el Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, eso fue todo El equipo de DFB con Amazon Prime Video capturó la salida del grupo en cámara.

En el tráiler introductorio de la serie documental All or Nothing: The Qatar National Team, que se estrenará el 8 de septiembre, el seleccionador nacional Hansi Flick (58) se centra en el programa varias veces. ¡Entre otras cosas, hay ideas emocionantes sobre su discurso en el vestuario!

Flick, entrenador de la DFB: “¡Si seguimos así, nos iremos a casa!”

Después de un empate 1:2 con Japón, un empate 1:1 contra España y un empate 4:2 contra Costa Rica, estaba claro que volverían a ser eliminados después de la fase de grupos. En 2018, DFB-Elf también fue expulsado después de la ronda preliminar.

En el tráiler, se puede ver a Flick como nunca antes, hablándole claramente a su equipo.

Flick después de la derrota inicial ante Japón: “Este no es un equipo que imagino que sea. Honestamente”.

Otra escena muestra el enfado de Cabin Flake: “¡Si seguimos así, nos vamos a casa!”.

Pero eso no es todo, Flick realmente descarga su enojo: “¡Creo que comienza aquí! ¡Estamos jugando la Copa del Mundo!”

Pocas veces se ve a un seleccionador nacional tan enfadado.

Pero no es solo el desánimo audible en su equipo. Oliver Bierhoff (55), cuyo contrato fue rescindido después del desastre de la Copa del Mundo, se puede ver varias veces en el tráiler. Bierhoff frente al equipo: “Me hierve por dentro”.

Luego, en la escena de la entrevista, la pregunta importante: “¿Qué está pasando con este equipo?”

Antes del partido del Grupo B contra España, el técnico de la DFB dijo: “Espero que todos sean guerreros al final del día”. Internamente, las cosas parecían una guerra, y otra escena muestra cómo chocan Rudiger y Kimmich.

Hay visiones explosivas de la vergüenza de la Copa del Mundo, la documentación completa debería proporcionar más. Emocionante: solo un día después de su publicación, el 8 de septiembre, Alemania jugará un partido de prueba… ¡contra su rival en la Copa del Mundo, Japón!