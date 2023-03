Preocupaciones de Credit Suisse: el DAX cayó por debajo de los 15.000 puntos

Después de las turbulencias que rodearon la quiebra de SVB, los mercados se pusieron muy nerviosos. Hoy, la chispa fue suficiente para desencadenar otra liquidación. Wall Street también tiene una tendencia débil en este momento.

En las últimas operaciones, las pérdidas de precios en el mercado alemán se ampliaron nuevamente. El DAX terminó el día con una caída del 3,27 por ciento después de cruzar la marca de los 15.000 puntos de la ronda por la mañana. Incluso si los expertos todavía no ven que la quiebra de California SVB se desborde en una crisis bancaria más grande, esta vez las ondas de choque han emanado de un importante banco europeo.

Dado que el principal accionista del problemático Credit Suisse, el Banco Nacional de Arabia Saudita, descartó categóricamente un respaldo adicional del instituto suizo cuando se le preguntó, la participación de CS Zurich cayó a un mínimo histórico en ocasiones. Sin embargo, la pregunta de Bloomberg TV era puramente hipotética, ya que el director del Banco Nacional afirmó que Credit Suisse no necesita capital adicional.

Sin embargo, la incertidumbre antes de la decisión de tipos de interés del BCE mañana ha aumentado significativamente de nuevo. Los observadores todavía esperan una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos. El analista Konstantin Oldenburger de la casa comercial CMC Markets planteó la cuestión de cómo el Banco Central Europeo comunicará su futura política monetaria al mercado financiero “que se encuentra bajo una gran presión debido al primer colapso de los principales bancos de Estados Unidos desde Lehman Brothers”. Escuche aquí con mucha atención”.

El Instituto de Economía Mundial (IfW) en Kiel no espera una fuerte recuperación en Alemania debido a las pérdidas persistentes en el poder adquisitivo de los consumidores como resultado de una inflación persistentemente alta. Los investigadores económicos elevaron su pronóstico de crecimiento para 2023, pero solo del 0,3% al 0,5%. A modo de comparación: el gobierno federal ha asumido hasta ahora solo el 0,2 por ciento. También se elevó el pronóstico para 2024: del 1,3 por ciento proyectado en el invierno al 1,4 por ciento ahora.

Por otro lado, el instituto ifo espera que el crecimiento económico disminuya un 0,1%. Así, los investigadores económicos de Múnich confirman sus previsiones del pasado mes de diciembre. Para 2024, las perspectivas económicas de Alemania han mejorado ligeramente. El instituto ifo ahora asume un crecimiento del 1,7 por ciento el próximo año. Esto es 0,1 punto porcentual más de lo esperado en diciembre.

La compañía estadounidense T-Mobile compra el operador de bajo costo Mint Mobile

La filial de US Telekom, T-Mobile US, ha adquirido el operador de bajo coste Mint Mobile por 1.350 millones de dólares (1.260 millones de euros). El 61 por ciento del monto se paga en acciones y el resto en efectivo. El precio de adquisición exacto depende de cómo se desarrolle el negocio dentro de ciertos plazos después de la adquisición. Ella dijo que la adquisición no debería cambiar nada sobre la perspectiva anual de T-Mobile US. El presidente de T-Mobile, Mike Seifert, quiere más sobre la mesa que lo que informó “Manager Magazine” a fines de enero. Se habló de hasta $ 1 mil millones de dólares. Mint Mobile ha sido propiedad parcial del actor canadiense Ryan Reynolds desde 2019 y se dirige específicamente a clientes sensibles a los precios.