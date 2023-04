Prevención de la demencia: 10 alimentos que dañan tu cerebro

Para la prevención de enfermedades neurológicas

Un vaso de alcohol de vez en cuando está bien. Sin embargo, si consume demasiado, pone en peligro su cerebro y, por lo tanto, aumenta el riesgo de desarrollar demencia. El alcohol es neurotóxico. Esto daña directamente las células cerebrales. El queso también puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro porque tiene un alto contenido de grasas saturadas. Para la prevención de la demencia, se recomienda tomarlo con poca frecuencia o prescindir de él por completo. Al igual que el queso, la mantequilla y la margarina tienen un alto contenido de grasas saturadas. Ambos tipos de productos para untar también tienen un alto contenido de grasas trans. Bloquean las arterias y pueden encoger el cerebro. Por lo tanto, no se recomienda el consumo regular si desea hacer algo bueno para la salud de su cerebro y protegerse de la demencia. Los alimentos procesados ​​no solo son ricos en sal y azúcar, sino también en grasas saturadas. El consumo excesivo de papas fritas, comidas preparadas y pan blanco, por ejemplo, puede bloquear las arterias del cerebro y, por lo tanto, dañar directamente el tejido cerebral. Para protegerse contra la demencia, debe mantener sus manos alejadas y confiar en alternativas saludables. Los refrescos contienen mucha azúcar. Para mantener la salud del cerebro, es mejor evitar las bebidas azucaradas. Esto se debe a que el azúcar causa inflamación y daño a las células nerviosas. Esto puede aumentar el riesgo de demencia. Las carnes procesadas tienen un alto contenido de sal, conservantes y grasas saturadas. Por lo tanto, la mortadela, la mortadela, el tocino, la morcilla, la salchicha y el salami promueven la inflamación, dañan los vasos sanguíneos del cerebro y promueven la demencia. La carne roja está llena de grasas saturadas. Incluso si la carne de res o de caza es menos inflamatoria que los productos de salchicha, aún puede dañar los vasos y las células. Esto aumenta el riesgo de demencia. Los alimentos fritos también son ricos en grasas trans. Estos pueden reducir el volumen del cerebro y contribuir al deterioro cognitivo. Existe el riesgo de que las personas que consumen mucho también tengan un mayor riesgo de desarrollar demencia. La comida rápida también contiene grasas trans, que pueden dañar el cerebro. Si quieres protegerte de la demencia, estos alimentos no deberían estar en tu lista. Los dulces y los pasteles tienen un alto contenido de azúcar, lo que afecta negativamente la salud del cerebro. Provoca inflamación y puede provocar fatiga cerebral. Si quiere protegerse de la demencia, coma estos alimentos con moderación.

Si quieres protegerte de la demencia, debes prestar especial atención a tu alimentación. Ciertos alimentos pueden dañar el cerebro.

En rigor, la demencia no es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome. Los médicos usan este término para resumir los muchos síntomas del grupo. Al principio de la enfermedad, esto incluye la interrupción de la memoria y la retención a corto plazo. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal, el contenido que ya se registró en la memoria a largo plazo también desaparece a medida que avanza el proceso. Como resultado, los afectados pierden cada vez más habilidades y destrezas que adquirieron en su vida.

Prevención de la demencia: la dieta juega un papel importante

La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia y, por lo tanto, la forma más conocida de demencia. Sin embargo, también existen otras formas de demencia, como la demencia vascular, que generalmente ocurre después de un accidente cerebrovascular grave o varios accidentes cerebrovasculares menores. Por otro lado, los pacientes de Parkinson a menudo sufren de demencia de Parkinson. Uno La demencia frontotemporal ocurre a una edad más temprana. De esta forma, las células nerviosas mueren, especialmente en la frente y las sienes.

Para mantener la salud del cerebro y así prevenir posibles demencias, los expertos recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada. Hay alimentos que contienen ciertos nutrientes y vitaminas. Estos apoyan las funciones cerebrales y, por lo tanto, son especialmente adecuados para la protección contra el síndrome. En su lugar, se deben evitar otros grupos de alimentos. Suelen contener mucha azúcar y grasas saturadas. Estos causan infecciones en el cuerpo, que a su vez pueden atacar la salud del cerebro.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.