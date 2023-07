¿Qué ayuda con el hallux valgus?

En algunas mujeres, los pies se deforman con el tiempo y se forma un juanete, que se denomina hallux valgus. Solo esperar no es una buena idea. Porque los pies deformados pueden ejercer presión sobre las rodillas. No siempre es necesario someterse a una cirugía del dedo del pie.

(dpa) – demasiado estrecho, demasiado puntiagudo, demasiado alto – todas las características que se aplican a los tacones altos. Pero aunque suelen ser incómodos de llevar, muchas mujeres no quieren prescindir de ellos. Algunos pagan un alto precio por esto. Con tacones altos, los pies se colocan de una manera completamente antinatural y, a menudo, también se comprimen. Puede suceder que el dedo gordo del pie (hallux) entre en una posición inclinada. Los doctores hablan de uno OncologíaTécnicamente, esto se llama hallux valgus.

Con el hallux valgus, el tejido óseo y los tejidos blandos, como los tendones y los músculos del metatarsiano, se deforman. Esto altera la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. “En el borde interno del pie, debajo del dedo gordo, hay un bulto óseo”, describe el ortopedista Ramin Nazimi de Essen. Presionando incómodamente en el zapato. Si no se trata, el dolor solo empeorará con los años.

En el caso de un juanete, el llamado hallux valgus, la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie se ha desplazado. Esto hace que el dedo gordo del pie se doble.

foto: dpa

Varios factores generalmente juegan un papel en el desarrollo del hallux valgus. “En 60 a 70 por ciento de todos los casos, los afectados tienen una preparación familiar Nizami explica. Si también hay una tendencia a perder tejido conectivo – y tacones altos – es probable que se presenten deformidades en los pies.

Si nota un cambio en los pies, debe Visita a un médico o podólogo No esperes tanto. Si no se trata, el hallux valgus no solo afecta a los pies. “Debido a que la marcha está alterada debido a la deformidad, puede Dolor en las rodillas y la espalda. Vamos”, advierte la podóloga Tatyana Pvercic.

En las primeras etapas del hallux valgus, la separación de los dedos del pie y el entrenamiento específico de los músculos del pie pueden aliviar los síntomas., dice la ortopedista Melanie Gala. Es presidenta de la Sociedad Alemana de Cirugía de Pie y Tobillo (GFFC). Los separadores de dedos son almohadillas blandas hechas de gel o silicona que se colocan entre el dedo gordo y los dedos adyacentes. Así es como el dedo del pie en valgo vuelve a la posición normal.

Las férulas especiales que se adhieren a los pies también ayudan a devolver el dedo gordo del pie a su posición normal. Las plantillas ortopédicas, por otro lado, no ayudan en absoluto con el hallux valgus.Como dice Nezami. También se basa en el entrenamiento específico de los músculos del pie. Los ejercicios son simples y se pueden practicar una y otra vez en el medio. Por ejemplo, recoja los bolígrafos del suelo con los dedos de los pies. Separar los dedos de los pies también ayuda.

OP en casos extremos

Los pacientes solo pueden considerar una operación si las ayudas como separadores de dedos, vendajes y férulas, así como los ejercicios para los pies, no brindan alivio. En principio, el procedimiento es una corrección de huesos y tejidos blandos. “Es importante que el vendaje del zapato se use de forma continua durante seis a ocho semanas después de la operación para que el hueso corregido no se rompa”, enfatiza Nazimy.

Por supuesto, lo mejor es no hacer que suceda en primer lugar. Si desea hacer algo para prevenir el hallux valgus, debe caminar descalzo tanto como sea posible. Los ejercicios regulares para los pies también ayudan a mantener los pies en forma. En la vida diaria, lo mejor es usar zapatos planos que brinden suficiente espacio para los pies. Y Nazimi aseguró que las mujeres no tienen por qué prescindir de los tacones altos. Desde su punto de vista: no tiene nada de malo usarlo por poco tiempo, por ejemplo, en vacaciones.

