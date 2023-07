Estados Unidos publica un informe sobre la atenuación del sol para combatir el calentamiento global

Página principal saber

Bloquear el sol para detener el cambio climático es una técnica de geoingeniería. (imagen icónica) © IMAGO / Achim Duwentäster

¿Se puede bloquear el sol para prevenir el cambio climático? Los métodos de geoingeniería suenan tentadores, pero hasta ahora apenas se han investigado.

Washington, DC – El objetivo de evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales es cada vez más difícil de alcanzar. Parece que hay un método que está ganando terreno y que algunos investigadores advierten, pero a otros les gustaría explorar más a fondo: la geoingeniería solar. El objetivo es utilizar métodos y tecnologías para cambiar el clima con el fin de mitigar las consecuencias. Cambio climático facilitar

Los métodos de “modulación solar” (modulación solar) parecen simples y atractivos a primera vista:

Iluminar superficies: En la Tierra, las superficies (como los techos) se pueden iluminar para reflejar más luz solar. El hielo marino también se puede restaurar, también refleja la luz del sol.

En la Tierra, las superficies (como los techos) se pueden iluminar para reflejar más luz solar. El hielo marino también se puede restaurar, también refleja la luz del sol. Aligerar las nubes: Los aerosoles de sal marina pueden iluminar las nubes marinas bajas para aumentar su reflectividad (brillo de nubes marinas, MCB).

Los aerosoles de sal marina pueden iluminar las nubes marinas bajas para aumentar su reflectividad (brillo de nubes marinas, MCB). Cambio de estratosfera: Las partículas que ingresan a la estratosfera pueden reflejar la luz solar y, por lo tanto, enfriar la Tierra. Este fenómeno ya se ha observado en la práctica durante las erupciones volcánicas (inyección de aerosol estratosférico, SAI).

Las partículas que ingresan a la estratosfera pueden reflejar la luz solar y, por lo tanto, enfriar la Tierra. Este fenómeno ya se ha observado en la práctica durante las erupciones volcánicas (inyección de aerosol estratosférico, SAI). Métodos de satélite: Por ejemplo, la protección solar contra el polvo espacial o la luna, que debería garantizar una menor radiación solar.

Por ejemplo, la protección solar contra el polvo espacial o la luna, que debería garantizar una menor radiación solar. Cambio de cirros: Dispersión de cirrus por aerosoles porque absorben más radiación infrarroja de la que reflejan la luz solar (Diadecimiento de Circumulus (CCT).

Lucha contra el cambio climático: los políticos están considerando la geoingeniería solar

Hace solo unos meses, en una carta abierta, varios investigadores pidieron una investigación más detallada sobre las opciones de SRM. “Aunque apoyamos totalmente la exploración, eso no significa que apoyemos el uso de la geoingeniería solar”. Lo que quieren es investigar el impacto de la geoingeniería antes de usarla en la aparentemente desesperada lucha contra el cambio climático.

Los últimos días han demostrado que la geoingeniería solar interesa a los políticos: hace unos días se supo que la Unión Europea quería examinar Ya sea la desviación de la luz del sol o el cambio de clima son opcionesPara mantener el calentamiento global. Y Estados Unidos ahora también tiene uno Informe sobre la modificación de la radiación solar publicado.

EE.UU.: Existen importantes lagunas de conocimiento en geoingeniería

El informe muestra que existen importantes lagunas de conocimiento en geoingeniería porque la investigación no ha sido consistente hasta la fecha. También muestra áreas en las que la investigación puede ser útil para comprender mejor los beneficios y riesgos de SRM. No se trata solo de las consecuencias climáticas de la geoingeniería, sino también de las posibles consecuencias sociales y ambientales, porque la geoingeniería no afecta solo a un país, sino que afecta a todos los países de la Tierra. Los beneficios y riesgos de la geoingeniería deben sopesarse, dice el informe, y el enfoque debe centrarse en qué es peor: eclipsar el sol o aceptar el cambio climático.

Por qué la geoingeniería es controvertida La geoingeniería suena tentadora, pero nadie sabe con certeza si realmente funciona. Después de todo, tendrá que probar los métodos en la práctica y, en el peor de los casos, el mundo entero tendrá que vivir con las posibles consecuencias. Nadie puede predecir exactamente lo que sucederá con el clima del mundo, un sistema complejo y equilibrado, cuando los humanos experimenten este mismo sistema. Los posibles daños pueden ser irreparables. READ Enorme cometa a toda velocidad hacia el sol Por ejemplo, modular la radiación solar puede alterar los patrones de precipitación, dañar la capa de ozono y, por lo tanto, cambiar la vida de muchas personas. Los investigadores también temen que los métodos SRM puedan afectar las lluvias monzónicas y dificultar la agricultura. Otro punto planteado por los críticos: la geoingeniería no puede resolver todos los problemas del cambio climático. Por ejemplo, no previene la acidificación de los océanos. Algunos incluso ven el peligro de poner demasiada energía en la investigación de la geoingeniería, que en su lugar podría fluir hacia la investigación del cambio climático y las contramedidas.

Sin embargo, parece que Estados Unidos no planea utilizar métodos de geoingeniería en un futuro próximo. “Es importante destacar que este informe no representa un cambio en la política o las actividades de la administración Biden-Harris, que sigue enfocada en reducir las emisiones, aumentar la resiliencia, promover la justicia ambiental y lograr una seguridad energética real”, dijo en un informe adjunto. Aviso de la Casa BlancaNo hay planes para un programa de investigación integral centrado en cambiar la radiación solar. Con la publicación, solo se cumple el mandato de la conferencia. (factura impaga)