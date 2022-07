Quién durmió peor anoche: Carlos Sainz

© Ferrari Varios factores ensombrecieron la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1 Zoom

Queridos lectores,

Recientemente se ha convertido en parte de la tradición de este pilar que estoy Lunes por la noche en el foro de debate Motorsport-Total.com Defendemos (los austriacos lo llamamos, al menos en la academia, “Defensio”) y, a veces, respondemos a los comentarios de los usuarios. Ese será el caso nuevamente esta noche. Y ya estoy seguro: muchos usuarios declararán que tengo un trastorno mental.

En la carrera número 150 de Fórmula 1 de su carrera, finalmente logró recuperar la primera victoria de Carlos Sainz en un Gran Premio. Solo Sergio Pérez (intento de 190) tuvo que esperar más. Dejar que el español de 27 años duerma mal (pese a participar en varias carreras) ciertamente parece cuestionable a primera vista. Pero quiero argumentar eso.

Primero, claro, Sainz ya dormía como un bebé. Puedes ver su alivio después de la carrera en Silverstone. Porque se lo demostró a críticos como Helmut Marko, que una vez le dejó marchar a Red Bull sin pelear, y no sin razón, porque el austriaco no se cansaba de subrayar.

Porque su padre, Carlos Sun. Ahora tan orgulloso como Oscar de su pequeño hijo. Y porque se ha demostrado a sí mismo que puede hacer lo que expertos como Martin Brandel han creído durante mucho tiempo que podía, es decir, unirse al grupo de los mejores de la Fórmula 1.

Triunfo en circunstancias (muy) afortunadas.

Segundo (y eso nos lleva a los zapatos de esta columna): Sainz, como una virgen para un niño, llegó al primer lugar en su carrera de Fórmula 1 el sábado. Al entrar en la última vuelta en el tercer cuarto, era octavo, dos segundos por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, e incluso en la primera mitad estaba casi siete décimas por detrás de Max Verstappen.

La razón principal del trompo de Leclerc y la bandera amarilla que se le adjuntó fue que Sainz fue absolutamente primero, porque todos los que estaban detrás de Leclerc en la pista (todos excepto Fernando Alonso y Sergio Pérez) tuvieron que recortar la vuelta o al menos reducir la velocidad.

La FIA no se toma en serio sus propias reglas

Tercero: Sainz perdió la primera salida ante Verstappen y tuvo mucha suerte de que la FIA no fuera muy estricta con sus propias reglas a la hora de determinar la parrilla de salida para la segunda salida.

El artículo 57.3 del Reglamento Deportivo establece: “El orden se tomará desde el último punto en el que haya sido posible determinar el orden de todos los coches”.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dice que el hecho de que Verstappen tuviera que comenzar detrás de Sainz nuevamente a pesar de ganar la primera salida, es “algo para mirar”.

Yo también lo pensé por ahora, así que codifiqué el Artículo 57.3 de la FIA preguntando si no entra en conflicto con volver a la red original.

Como argumenta la propia FIA

La FIA argumenta oficialmente que antes de la bandera roja “no todos los autos habían cruzado la línea SC2” y, por lo tanto, el orden de parrilla original era lo último que se podía recuperar de manera confiable.

esto no es verdad.

Cuando se activó la bandera roja, 15 autos ya habían completado al menos tres segmentos pequeños, nueve de los cuales eran cuatro, por lo que fue fácil (y deportivamente justo) pensar en el orden de reinicio real.

Solo Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, que estuvieron involucrados en el primer choque pero lograron aguantar, solo estaban fuera de la curva 2 y, por lo tanto, aún no estaban sintonizados digitalmente. Sin embargo, usando Driver Tracker o en los paneles, fue fácil reconstruir que Tsunoda estaba en el puesto 16 y yo en el 17.

Así que la suerte estuvo de su lado cuando usó la segunda pole a principios de la segunda mitad para tomar la delantera después de todo. Pero pudo dárselo a Verstappen en la vuelta 10, la cuarta, con un error de conducción innecesario en el complejo de Becketts.

Leclerc es claramente más rápido a pesar de los daños en el coche

Quinto: Sainz era un piloto de Ferrari mucho más lento. A pesar de tener una placa final en el alerón delantero y cinco puntos menos de carga aerodinámica después de la colisión con Pérez en el reinicio (que la FIA curiosamente investigó como una colisión Leclerc-Verstappen), Leclerc fue el piloto más rápido de Ferrari en la carrera. Esta no es una pista dependiente de la aerodinámica como Silverstone.

Sexto, cuando el coche de seguridad salió en la vuelta 39 para salvar un Ocon-Alpine varado, Ferrari podría haber movido fácilmente ambos coches al mismo tiempo. Sainz estaba 4,7 segundos detrás de Leclerc en ese momento, y en el pit lane pudo abrir fácilmente uno o dos segundos de los topes de seguridad.

En cambio, Ferrari tomó la decisión equivocada de proteger la “posición en la pista” de Leclerc y llevar a Sainz, quien lo pasó mal cinco vueltas más, a pits para un cambio de llantas (blandas).

REBOOT: El momento de Leclerc en Abu Dabi

Así lo hizo nuestro presentador de videos, Kevin Shuren, en nuestro sitio Análisis de la carrera en YouTube el domingo por la noche “Momento de Abu Dhabi”, porque, por supuesto, no tuvo ninguna posibilidad con los sólidos utilizados contra las nuevas balas de Sainz y Hamilton cuando terminó la fase amarilla, dijo Leclerc.

Así que muchos puntos se juntaron muy felizmente hasta que Sainz pudo ganar lo que creo que fue una victoria hueca. Realmente no le importa, porque la primera victoria es casi siempre un evento que une al piloto y lo hace conducir mejor que antes.

Pero quizás Sainz se haya malinterpretado a sí mismo en Silverstone en términos de sus perspectivas a largo plazo en Ferrari.

Su equipo fue muy amable con él. Aunque muchos pidieron que se pusieran todas las fichas en Leclerc, a Sainz, como el coche más lento, se le permitió mantenerse por delante de su compañero de equipo durante demasiado tiempo.

Cómo manejó Ferrari el tema de los pedidos estables

A los hombres y mujeres de Binotto se les ocurrió la idea de resolver matemáticamente el problema de las órdenes estables dándole a Sainz un tiempo objetivo. Si lidera 1:32.2 minutos, se le permitirá mantenerse por delante. Sainz suplicaba a la radio de boxes: “¡Otro abrazo!”. Pero medio segundo lo condujo muy lentamente.

En circunstancias normales, esta larga vacilación en la posición de liderazgo para darle a Sainz una oportunidad justa le habría dado a Lewis Hamilton la delantera. Fue la suerte de Ferrari que el equipo de boxes de Mercedes resbaló en el momento crucial.

Por el contrario, cuando se le pidió a Sainz que hiciera algo por Leclerc, es decir, aumentar la distancia hasta las longitudes máximas permitidas de diez coches en el último reinicio, el español rechazó la orden.

Oficialmente, porque de lo contrario Hamilton hubiera sido muy peligroso por detrás. Pero, por supuesto, todos sabían que en realidad se trataba de llevar a Leclerc, que estaba indefenso con los neumáticos viejos, al matadero y ganar él mismo el premio mayor.

Por otro lado, esto podría hablar de Sainz porque demuestra cierto instinto asesino que necesitan los héroes realmente grandes y aquellos que quieren convertirse en héroes.

Solicitud de equipo denegada: ¿Es esto realmente inteligente?

Por otro lado, como jefe, quisiera preguntarme si debo lavarle bien la cabeza a este empleado ante tal negativa a cumplir órdenes. Con su propio vuelo del ego, Sainz hizo que una posible doble victoria para Ferrari fuera menos probable.

Y así, en mi opinión, la victoria vacía en Silverstone no se ha hecho ningún favor a largo plazo. Porque Ferrari sabía que tenía que apoyar a Leclerc desde el principio para conseguir el máximo resultado para el equipo.

dedo indice binotto y que significa eso

Leclerc es el destinado a traer el título a Maranello, y dudaría con razón de que realmente pueda contar con su equipo. La forma en que Binotto lo llevó aparte en el parque cerrado y levantó el dedo índice para advertirle que no debería decir lo que realmente estaba pensando en las entrevistas fue una escena que dice mucho sobre cómo se está desarrollando la dinámica en Ferrari ahora.

Por cierto, el dedo índice de Binotto no dejó de impactar. Leclerc dijo cortésmente que no veía el panorama completo desde la cabina y, por supuesto, estaba feliz con Sainz con su victoria. Las comisuras de su boca cayeron al suelo, y todos los que lo conocían aunque sea un poco sabían: ¡todo realmente olía mal!

Hay mucho en lo que trabajar para el equipo de Binotto. Y me imagino muy bien que este trámite no sería un proceso increíblemente agradable para Sainz. Quizás con un resultado al final que no se anunciará oficialmente por supuesto, pero podría ser: “Ahora sabemos que Leclerc es con quien tenemos que contar si queremos ser campeones del mundo”.

Pero todo cuenta: Sainz está a solo 11 puntos de Leclerc en el campeonato de pilotos. Darle un orden estable a Leclerc es ahora más políticamente imposible que antes de Silverstone.

Imagínese cómo era Carlos Sainz. Interactuarás con él. Entonces preferiría no estar en la piel de Binotto…

