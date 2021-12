RB Leipzig: “Desolat” – Angry Mintzlaff anuncia las consecuencias

NSEsta es la primera vez que el RB Leipzig sufre tres derrotas consecutivas en la Bundesliga. La derrota por 2-0 ante el TSG Hoffenheim y la derrota por 3-1 ante el Leverkusen fue seguida por la derrota por 2-1 ante el Union Berlin. “Estamos atravesando una fase que no conocemos”, dijo el entrenador asistente Marco Kurt, quien representó a sus colegas que sufren de Corona, el entrenador Jesse Marsh y sus compañeros de equipo Achim Berlorzer, en Alte Försterei.

Con la reciente quiebra, los ambiciosos sajones se vieron sumidos en la mayor crisis desde su fundación. Leipzig ha acumulado solo 18 puntos después de 13 juegos y está atrapado en el medio de la tabla. Pero lo que más preocupa a los funcionarios de la oficina regional es la forma en que se presenta el equipo.

“Fue una hazaña desesperada. Lástima. No es lo que esperábamos después de perder los dos últimos partidos de la Bundesliga. Vinimos aquí para arreglarlo e hicimos una actuación desastrosa. Así que estoy muy decepcionado”, dijo Oliver Mintzlaff.

Palabras claras: Oliver Muntzlaff está en una posición completamente nueva con su club Fuente: dpa / Jan Woitas

El director general de Leipzig ni siquiera se molestó en moderar sus críticas. Continuó sin filtrar y también comentó las consecuencias de la serie negativa: “Por supuesto, estamos preocupados principalmente porque tenemos 18 puntos de 13 partidos. Por supuesto, hay muy pocos de ellos dada nuestra ambición. Esto no es lo que queremos”. puede esperar con este gran equipo “.

El propio Marsh expresa escepticismo sobre la cooperación

La mayoría de las palabras significan el final del entrenador. Especialmente desde marzo de la cuarentena local definitivamente ha afectado al juego. “Hablamos de las posibilidades, discutimos los cambios, como lo hicimos. Teníamos soluciones, pero lo que mostramos no fue suficiente”, confirmó Kurth en la convocatoria durante el partido.

Actor desventurado: Marco Kurt se mantuvo al margen de Jesse March en Berlín Qué: Reuters

Pero Mintzlaff no quiere dirigir sus críticas solo al entrenador: “Hoy el equipo fue responsable”, dijo: “Jesse Marsh está en casa y tiene corona. Esto no es solo una discusión con el entrenador, también es un grupo”. Lo que ha presentado el equipo aquí, también contra el Leverkusen y también contra el Hoffenheim No es suficiente. No saco a nadie de su deber. Todos lo somos. RB Leipzig. Me incluyo allí. Por supuesto, esto ahora debe analizarse seriamente. No es así como alcanzaremos nuestros objetivos. Y no queremos corregir eso en la primera mitad de la temporada “.

Fue el único momento en que el jefe de RB negó claridad y claridad. Lo que eso significa, en términos concretos, es que no tomará una decisión en la noche del juego, sino que primero se quedará dormida una noche “, luego pensamos con una mente razonablemente clara qué debemos hacer mejor. Y esto necesita para ser analizado con el entrenador Jesse Marsh “.

Jesse Marsh: Sin éxito en la Champions League, una tendencia a la baja en la Bundesliga

Sin embargo, Mintzlaff no se cansa de recalcar el gran potencial que ve en el equipo: “Tenemos una gran plantilla que sin duda es uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la Bundesliga. Y esa también debería ser nuestra exigencia. Esta es una etapa difícil”. . Pero, por supuesto, no vamos a enterrar la cabeza ”. En la arena, esperamos hasta Navidad y esperamos que las cosas mejoren en el nuevo año. Tenemos que pensar detenidamente en lo que tenemos que hacer. Y, por supuesto, todo pertenece a la mesa. Ciertamente no fue suficiente “.

Dado que ningún jugador puede ser transferido antes de Navidad, las consecuencias deben limitarse al entrenador al menos inicialmente. Sobre todo porque Marsh ya había expresado su escepticismo sobre una mayor cooperación en los días previos al juego Etihad. El estadounidense pensó, sorprendentemente francamente, que tal vez las cosas simplemente no vayan juntas.