Rheinmetall muestra un nuevo modelo de tanque con ruedas en Kassel: “El primer cliente, de acuerdo con la situación actual, es Ucrania”

Llega New Fox: el vehículo blindado con ruedas se exhibe en un simposio en el sitio de Rheinmetall en Kassel. Aquí está controlado a distancia, pero eso solo funciona mientras el controlador en la consola tenga contacto visual con él. © Pia Malmós

En la pista de pruebas en el sitio de Kassel, el grupo de armamento Rheinmetall muestra lo que puede hacer la nueva incorporación a la serie de modelos, denominada “Evolución”.

CASTILLO – Mientras el tanque Fox negro con ruedas retrocede, describe una curva leve y luego vuelve a rodar hacia adelante, el hombre detrás del volante pone sus manos sobre el techo del automóvil. La computadora portátil está orientada en una barra de bar, y esto es posible siempre que haya contacto visual: en la pista de prueba en el sitio de Kassel, el grupo de armamento Rheinmetall muestra cuál es la nueva incorporación a la serie de modelos, cuyo nombre en código es “Evolución”. puede hacer.

La presentación es parte de un seminario de dos días en el que alrededor de 70 participantes intercambian experiencias y experiencias. Los proveedores y los compradores están entre ellos. El transporte blindado de personal de seis ruedas se vende en ocho países, y la Bundeswehr todavía tiene 825 unidades en stock.

Fox alcanza una velocidad máxima de 100 km/h

Hay muchas variantes del zorro, por ejemplo, como vehículo principal, ambulancia o vehículo EOD. Participó en misiones militares alemanas en el extranjero en Mali, Somalia y Afganistán, y desarrolló un punto débil: la armadura se había reforzado en el pasado, pero el motor seguía siendo el mismo.

El nuevo modelo Evolution ahora tiene un motor de 455 caballos de fuerza. El coche mide siete metros de largo, pesa 24,5 toneladas y tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Rheinmetall ya entregó el motor a los clientes, pero hasta ahora se ha instalado en vehículos blindados ligeros.

VEA A TRAVÉS DE GAFAS VR: Las cámaras para exteriores de Fuchs Evolution transmiten una vista que lo abarca todo. © Pia Malmós

“Por ahora, el primer cliente será Ucrania”, dice Marius Mering, director de ventas de Rheinmetall Landsysteme GmbH, sobre el nuevo modelo. El grupo ha creado una empresa conjunta con la empresa estatal ucraniana Ukroboronprom. Los nuevos Fuchs también se pueden ensamblar allí, pero “las piezas más importantes aún provienen de Alemania”.

“Históricamente, el zorro es la columna vertebral de la planta de Kassel”, afirma Mering. Fue desarrollado originalmente por Daimler-Benz y la compañía de armas Thyssen-Henschel, que fue adquirida por Rheinmetall. Hoy en el sitio en Castillo Solo repara más de 100 tanques Fuchs al año. A esto se suma la producción de nuevos vehículos. De los 1.200 empleados en el sitio, alrededor de 150 se dedican al desarrollo de tanques con ruedas.

Castle: ¿El gobierno planea eliminar el resplandor del zorro?

Sin embargo, el gobierno federal podría tener planes que quitarían algo de brillo al “icono”, como Rheinmetall llama al zorro. La partida de 4.000 millones de euros para vehículos blindados de seis ruedas se eliminó del propio fondo de 100.000 millones de euros de la Bundeswehr, y en abril el grupo armado finlandés Patria anunció que Alemania se había unido a un programa en el que Finlandia, Suecia y Letonia estaban lanzando uno nuevo. -patria blindada con ruedas.

Hasta ahora no hay tales vehículos en Alemania. “Según la definición de la Bundeswehr, Patria no estará disponible en el mercado de Alemania”, dice Mering. Según el “Handelsblatt”, Esa Rautalenko, el jefe del relativamente pequeño grupo Patria, puede imaginar involucrar a la industria alemana en el proyecto. Rheinmetall o Krauss-Maffei Wegmann podrían ser parte del juego. “La cooperación sería unidireccional, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas”, dice Mering. Rheinmetall no aceptaría el papel de banco de trabajo expansivo sin valor añadido alemán. (Bárbara Weil)