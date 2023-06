Ronan Keating será el entrenador en la Temporada 13

Comienza la nueva temporada de “La Voz de Alemania” 2023.

Ronan Keating se sienta en la 13.ª temporada de La Voz de Alemania por primera vez como entrenador en la silla roja.

Ronan Keating es el nuevo entrenador de “La Voz de Alemania”.

La estrella irlandesa hizo que “The Voice of Germany” sea más global que nunca este año: en 2022 el irlandés entrenó a las mejores voces jóvenes para “The Voice Kids” en el Reino Unido, y hace seis años estuvo en la línea roja en “The Voice ” Australia”. El presidente. En 2023 fue el primer entrenador en la versión alemana del espectáculo musical, junto con Shereen David, Giovanni Zarella, Bill y Tom Kaulitz.

Hammer News en “La Voz de Alemania” 2023! En la Temporada 13, todas las sillas de “La Voz” serán reasignadas. Aquí puedes conocer todo sobre los nuevos autocares.

De boy band a superestrella de fama mundial

La cantante irlandesa solo tenía 17 años Ronan Keating Fue elegido para la banda de chicos ‘Boyzone’ e inmediatamente demostró su talento para escribir canciones con tres hits #1 en el álbum debut ‘Said And Done’.

Después de seis años de trabajar en las historias cortas, la banda se separó y varias compañías discográficas se cortejaron entre sí para contratar al cantautor. Ronan tuvo un comienzo sin precedentes en su carrera en solitario con su versión de “When You Say Nothing at All” para el éxito de taquilla Notting Hill.

Desde entonces, el entrenador de habla inglesa de la temporada 13 ha llenado sin esfuerzo auditorios y lugares de todo el mundo. En la decimotercera temporada, Ronan Keating busca ahora la mejor voz en off de Alemania. Con su experiencia, ¿lleva a un talento a la victoria?