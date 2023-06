Otto Waalkes y los raperos Ski Aggu y Joost alcanzan el primer puesto de las listas con su tema Friesenjung

Melody tiene unos treinta años y mi autobiografía tampoco es mucho más joven. Aparentemente, ambos aguantaron bien, lo que habla de cierta inmortalidad. Así que no me sorprende que a la gente todavía le guste. Sin embargo, me sorprendió mucho y me alegró mucho que la generación de mis nietos aún esté bien degradada de una forma tan acelerada.

Paseos Otto | dpa