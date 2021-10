‘Salir de las deudas’: así funciona el nuevo televisor de Peter Zwegat

Get Out of Debt regresa el lunes por la noche después de años, ¡pero sin el legendario asesor Peter Zweigat (71)! Al principio, el “nuevo” también estaba en deuda con muchos seguidores leales de Zwegat.

En un principio, Stilianos Brusenbach (52) se presentó bien y enseguida mostró lo que lo distingue de Peter Zwegat: “Lo especial para mí es que no solo soy un asesor de deudas, sino también un asesor fiscal”. Zwegat estudió pedagogía social. Brosenbach también explicó de inmediato: “Solo doy ayuda por el bien de la autoayuda”.

¡Resulta que durante el episodio sus clientes tienen que dar los pasos más importantes ellos mismos! O tal vez no.

Con Chantal (25) y Christian (31) Beck en Emswiller (Renania-Palatinado), el nuevo asesor de deudas, siempre elegante, encuentra un caso sacado directamente del libro ilustrado de un deudor: dos niños pequeños, sin ingresos, alta deuda de consumo, alta crédito, sin apartamento privado debido a daños por moho y caos total.

El padre de la familia, Christian, está asombrado: “Las cartas que abro, que creo, son la primera mirada al monto y la fecha límite exacta”. Sin embargo, aún quedaban varias cartas en el apartamento sin ser abiertas. ¿Y mensajes abiertos? Christian: “No estoy pagando cuotas en este momento”.



Rosenbach está sujeto a cálculos con Chantal (25) y Christian Beck (31).Foto: RTL



Brusenbach tuvo claro de inmediato: “Aquí está la categoría: deudores que han perdido por completo la pista de todo”.

Se puso caliente con la declaración de costos (¡pero sin el clásico rotafolio!). Consejero de deuda: “Entonces me encontré con algo: portales de citas”. Rosenbach habló con Christian al respecto sin vergüenza. “Tienes 1.200 euros, diré crudamente, pagados. A esto se le llama telecomunicaciones como un hobby de mierda. ¿Me explicarías, de hombre a hombre, qué estabas haciendo allí? “

Christian fue honesto y dijo de su ex esposa: “Tuve que descubrir que ella fue infiel antes y durante el matrimonio. Estaba buscando pruebas”.

¡Juntos, la pareja alcanzó una deuda de 47.000 euros! Sugerencia clásica uno de un asesor de deudas: “¿Alguna vez ha oído hablar de un libro para el hogar?” La segunda sugerencia, bien conocida: dejar de fumar. También hizo un plan para el futuro de que el trabajo aumentaría el salario de Christian.

En su siguiente visita, la pareja tenía un libro de origen, pero no lo usaron. Brusenbach se volvió estricto: “Llevar un registro presupuestario no requiere dinero, requiere voluntad”. Pero faltaba el testamento. Incluso meses después, los dos no podían llevar una libreta en casa. Después de todo, Christian encontró un trabajo en la entrega de paquetes después de mucho tiempo, pero esto tampoco fue suficiente. Rosenbach tuvo que actuar.

Después de varios meses, muchas conversaciones e intentos, el asesor de deudas abandonó sus planes optimistas para el futuro y le dijo a la pareja: “Así que no tienen más remedio que unirse a ustedes en el camino de la bancarrota del consumidor”. viaje.

Con la segunda familia, Thomas (56) y Martina (50) Bilgenroth, Rosenbach pudo entrenar con mayor éxito (55.000 euros adeudados). Al final, la pareja que cooperó estuvo de acuerdo con su propuesta de reprogramación.



Foto: RTL



Pero la primera transmisión terminó con el informe de Brusenbach después de una conversación con el gerente del banco: “Desafortunadamente, el banco ahora canceló”. Se suponía que las conversaciones iban a tener lugar con otra persona, pero luego el episodio terminó abruptamente. Un final irreconciliable.

Facturación del nuevo problema: el nuevo Zwegat era muy competente y explicaba cosas difíciles como la reprogramación de deudas, la quiebra personal o las entradas de Schufa con facilidad y calma, lo que le da seriedad a arreglos a veces turbios (Thomas coleccionaba cañones viejos, uniformes militares y espadas).

Lamentablemente, también es cierto: la excentricidad amorosa de Peter Zweigat tuvo que dar paso a una sensibilidad y claridad profesional de Brusenbach.