Schlager Beach Party: el show de Silbereisen es interrumpido por tormentas

Es war alles angerichtet für eine Schlagernacht der Extraklasse. Im Gelsenkirchener Amphitheater sollte am Samstag (15. Juli 2023) „Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!“ aufgenommen werden. Doch ein Unwetter machte Florian Silbereisen und den rund 1000 Fans einen Strich durch die Rechnung – zumindest vorübergehend.

Es war genau 21.08 Uhr, als der Moderator nach dem Auftritt von Nicole seinen nächsten Gast – die britische Sängerin und Schauspielerin Samantha Fox – ankündigte und kurz darauf eine Anweisung von der Regie erhielt: Unterbrechung.

Die große Schlagerstrandparty in Gelsenkirchen von Unwetter gestört

Der Grund: Ein Unwetter hatte Gelsenkirchen erreicht, vom einen auf den anderen Moment schüttete es wie aus Eimern. „Die Dusche können wir uns sparen heute“, witzelte Silbereisen. Und für all diejenigen, bei denen dieser Spruch nicht für ein wenig Erheiterung sorgte, hatte der 41-Jährige eine Idee parat.

Kurzerhand stimmte Silbereisen allerhand Schlager-Hits an, animierte die Fans zum Mitsingen – und ließ sie den Regen so fast vergessen. „Ein bisschen Regen kann uns nicht abhalten“, sagte Silbereisen ins Mikrofon. Und als dieser nach 20 Minuten so gut wie verzogen war, stellte er stolz fest: „Ich glaube, wir haben den Regen weggesungen.“

Trotzdem dauerte es noch rund weitere zehn Minuten, ehe Fabian vom Wetterteam Kachelmann seinen Daumen für die Fortsetzung der Aufzeichnung in die Höhe reckte.

Ob – und wenn ja, in welcher Form – die rund halbstündige Unterbrechung bei der Ausstrahlung eine Rolle spielen wird, ist nicht bekannt. Das Erste zeigt „Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!“ am 12. August um 20.15 Uhr.