Segunda liga alemana hoy: ¡un duro golpe contra el Schalke! Karlsruhe SC

El partido comenzó a las 13.30 horas. Ambos equipos han tenido un historial interesante en el pasado. El FC Schalke 04 no pudo ganar ninguno de sus cuatro partidos de la segunda división contra el Karlsruher SC, mientras que el KSC no tiene un promedio de puntos tan alto contra ningún otro equipo actual de la segunda división como contra el Schalke. Fabian Schleusner, del Karlsruhe, podría disputar su partido número 150 en la segunda división dos días antes de cumplir 32 años.

Las 11 salidas del KSC en el empate 1-1 de la novena ronda en Magdeburgo tuvieron una media de 31 años y 92 días, lo que lo convierte en el equipo de Baden más antiguo en el mismo período. Segunda Liga. También era el once jugador de mayor edad de un equipo de segunda división por 18 años. El Karlsruher SC no ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos oficiales en casa contra el FC Schalke 04 y no ha marcado goles en ocho de esos diez partidos. El KSC no ha ganado en cinco partidos de Segunda Liga y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos de Segunda Liga. Nueve puntos después de nueve partidos es el récord más débil del KSC en la segunda división desde la temporada 2016/17.