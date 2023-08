Si la pareja ya estaba jubilada en el momento de la boda

“En 2007 me casé con un hombre que ya tenía una pensión. Trabajé hasta que me jubilé en 2017. Si solicito el divorcio ahora, ¿recibiré una parte de su pensión?”

En resumen: no. “Dado que su esposo ya no trabaja durante su matrimonio, él mismo no ha recibido ningún beneficio de pensión. Por lo tanto, no puede presentarle ningún reclamo”, dice Katja Braubach de la Asociación Alemana de Seguros de Pensiones T Online. “Usted no tiene derecho a nada de su pensión en caso de divorcio”.