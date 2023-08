Transferir puntos a la cuenta? Tres simples pasos son suficientes

Página principal consumidor

Lo mejor de ganar puntos para canje es la posibilidad de canjear puntos. Si lo desea, puede incluso transferir dinero a su cuenta, así de fácil.

Múnich – Obtenga un reembolso parcial del precio de compra cuando compre – Millones de personas en Alemania están felices por ello. El proveedor más conocido de este principio es Payback. Pero, ¿cómo obtienes puntos por comprar en tu cuenta? Probablemente sea más fácil de lo que piensan algunos clientes de recuperación. Estos tres sencillos pasos son suficientes:

Primero, debes iniciar sesión con tus datos en tu cuenta de Payback. Para ello necesitas tu número de tarjeta de recuperación y la contraseña correspondiente. Después de eso, verá su saldo de puntos y podrá elegir la cantidad de puntos de canje que desea canjear. Luego debe verificar o ingresar los datos bancarios almacenados en la cuenta y luego confirmar la transferencia de puntos a su cuenta. Según Payback, los fondos se acreditarán en unos pocos días.

Recupere su dinero en su cuenta con Payback: el principio es simple

En principio, el sistema de recuperación es bastante simple. La empresa reúne a socios publicitarios y los integra bajo un mismo techo y luego pone la oferta a disposición de sus clientes como una plataforma de compras. Payback en Munich debe haber actuado de manera similar. Ahora hay más de 600 tiendas en línea en la plataforma de marketing, desde “A” como Amazon hasta “Z” como ZooRoyal.

en 2000 31 millones de clientes usan Payback 11 millones de usuarios activos de la aplicación alrededor de 680 Alemania, Italia, Polonia, México, Austria

Los clientes pueden acumular puntos mientras compran y canjearlos en tiendas en línea o directamente en la terminal de pago. Los puntos valen dinero en efectivo. Así, algunos pañales, labiales, así como comida para gatos y perros se pagan únicamente con los puntos acumulados. Al final del día, todos se benefician: el redentor, los socios publicitarios y los clientes. Una situación de ganar-ganar. Pero mientras tanto, la administración de Munich, compuesta por Bernhard Brueger, Dominique Domick, Markus Knorr y Konrad Bozgay, enfrenta competencia. Recientemente, el programa Cashback se ha acelerado y está en camino de desplazar a Munich de su lugar en Alemania. Esto significa mantenerse competitivo y trabajar en el servicio. A medida que más y más cadenas minoristas como Rewe, Penny y la cadena DIY Toom se separan del sistema de recolección de puntos de canje.

Recuperación líder en el mercado: cada vez más proveedores siguen su ejemplo

Para muchos consumidores, el desarrollo no está a su favor. Hasta ahora era muy cómodo acumular puntos con una sola tarjeta al hacer la compra y no tener que llevar siempre la tarjeta de la tienda correspondiente en la cartera o tener la aplicación de puntos correspondiente en el smartphone. Sin embargo, los consumidores no pueden cambiar la evolución. Por lo tanto, puede ser beneficioso para algunos consumidores pagar los puntos acumulados como dinero en su cuenta bancaria.

Canjear transferencia de puntos: Edeka se suma al programa de descuento Payback

Si ya no puede canjear sus puntos en Rewe y sus compañías de descuento, todavía tiene otras opciones para llenar o reducir su cuenta de puntos. En el futuro, los clientes de Edeka también deberían poder acumular puntos mediante Payback. El supermercado pone fin a la DeutschlandCard y espera un alcance mayor y más eficaz, campañas publicitarias más específicas y mejores datos de los clientes a partir de un cambio de tarjeta.

A los consumidores todavía les encantan los sistemas de puntos de los minoristas, que no son más que descuentos cuando compran. Estos recortes de precios, así como las semanas de campaña y las ofertas anunciadas, siguen siendo un criterio importante para muchos clientes a la hora de comprar. Porque los comestibles siguen siendo impulsores de precios que afectan el poder adquisitivo de los consumidores.