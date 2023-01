Sin tarjetas EC al comprar: Kaufland explica las consecuencias para los clientes

dedominic jean Cerca

El fin de la Tarjeta Maestro en 2023 supone un gran cambio en las compras. Pero, ¿qué ha cambiado en absoluto? Kaufland comentó sobre las consecuencias.

Para muchos, esta es una vista completamente normal al comprar para la semana: el contenido de un carrito de compras se coloca en el cinturón al momento de pagar, y luego se paga la compra, a menudo con una tarjeta EC. Pero esto puede cambiar pronto. Porque: La función Maestro ya no estará disponible para las nuevas tarjetas de giro a partir de julio de 2023.

El problema: en algunas tiendas, la tarjeta EC es el único método aceptado de pago sin efectivo. Más recientemente, fue Sparkasse Presentaron el boleto popular a su sucesor rayado Nueva Tarjeta de Caja de Ahorros. Pero lo que viene con cambiar a comerciantes es como Kaufland¿Lidl y compañía?

El final del trabajo del Maestro a la hora de comprar: Los minoristas tienen que cambiar

a mi Handelsblatt Los informes sobre el final del trabajo maestro de la tarjeta de giro sorprendieron a muchos comerciantes. Para algunos de ellos, el cambio significa cambiar el sistema de pago y, por lo tanto, posiblemente costos adicionales.

empresa: Kaufland Gerente de Oficina Jefe de Oficina: Neckarsulm Incorporación: 1984 en Neckarsulm Ventas: \t 21 000 millones de euros (2019)

Según el informe: Cualquiera que ya tenga un lector de tarjetas simplemente tiene que activarlo para aceptar tarjetas de crédito. Esto generalmente requiere un contrato adicional (adjunto), ya que los pagos con tarjeta de crédito a menudo se procesan a través de un proveedor de servicios diferente (adquirente) que los pagos de EC.Esto supondrá costes adicionales para algunos minoristas, pero ¿qué pasa con las grandes tiendas de comestibles del grupo Schwartz?¿Qué tienen reservado Kaufland y Lidl?

Off para la tarjeta Maestro: así es como Kaufland maneja el cambio

Por otro lado echo24.de Kaufland comentó sobre el cambio y las posibles consecuencias para los clientes y la empresa. Entonces, con el tiempo, ya tienes eso. “La oferta se ha ampliado de acuerdo con los avances técnicos y las expectativas de los consumidores”..

Según sus propios datos, los clientes de Kaufland pueden pagar en las sucursales con Girocard, Visa, Mastercard, American Express, así como con Maestro, Vpay, GooglePay y ApplePay. Siempre que las tarjetas o dispositivos sean sin contacto..

Kaufland está bien preparado para el cambio al sistema Maestro

Según Kaufland, no debería haber mayores problemas con la cancelación de Maestro. El gigante de la alimentación de Neckarsulm deja claro que no se requiere conversión para esto: “La cancelación prevista de la función Maestro de las nuevas tarjetas de giro no dará lugar a ninguna restricción en los pagos con tarjeta a los clientes en nuestras sucursales y tampoco tendrá impacto en nuestros terminales de tarjetas”.

El gigante de la alimentación comentó recientemente sobre un posible recorte en los horarios de apertura. Pero aquí se puede ver que la decisión es del clienteComo reveló la compañía cuando se le preguntó.

Lista de bases: © Fabian Sommer / dpa