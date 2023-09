Síntomas en adultos y niños.

24vita Vivir saludablemente

Muchas enfermedades se notan inmediatamente, por ejemplo, las infecciones similares a la gripe. Pero el cáncer suele causar síntomas en las últimas etapas de la enfermedad. ¿Qué síntomas deberías tomar en serio?

Le moquea la nariz, le duele la garganta y se siente débil: señales de que los virus han llegado a su cuerpo. Este suele reaccionar inmediatamente y combatir los patógenos. Este contraataque provoca síntomas típicos de la enfermedad. El sistema inmunológico ha movilizado anticuerpos que pueden combatir con éxito la mayoría de las enfermedades que proliferan en el país en personas sanas.

Pero nuestra capacidad de autocuración no es suficiente para todas las enfermedades. Cuando las células se deterioran y mutan, puede producirse en el cuerpo un crecimiento de tejido maligno, también conocido como tumores. Dependiendo del lugar del cuerpo donde aparecen, hablamos de cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de próstata e incluso cáncer de mama. Todos los tipos de cáncer tienen en común que las posibilidades de curación son mayores si se detectan a tiempo. Una vez que los tumores metastatizan, es decir, se diseminan por el cuerpo mediante metástasis, el tratamiento se vuelve más difícil.

Lo difícil es que muchos tipos de cáncer pasan desapercibidos durante mucho tiempo porque aparecen con síntomas inespecíficos o no provocan ningún síntoma durante mucho tiempo. Así son Exámenes médicos para la detección temprana del cáncer. muy importante.

¿Cuándo aparecen los síntomas del cáncer?

Los problemas de salud causados ​​por el cáncer a menudo solo comienzan cuando el tumor crece, presiona nervios u órganos, o se forman metástasis en otras áreas del cuerpo.

¿Qué son las metástasis? Las metástasis son tumores incipientes o crecimiento canceroso de un tumor maligno que ha alcanzado los ganglios linfáticos u otros órganos, dice el Hospital Universitario de Zurich.

Cáncer en adultos: ¿Qué síntomas deberían llevarle a consultar a un médico?

Con tumores agresivos y de rápido crecimiento, aumenta el riesgo de que los síntomas aparezcan en un corto período de tiempo. Los signos del cáncer suelen ser algo inespecíficos y hacen sospechar que los causa otra enfermedad. Por ejemplo, la fiebre se interpreta como un signo de infección viral.

Si los siguientes síntomas reaparecen y no desaparecen o empeoran, debería acudir a un médico, informa la compañía de seguros de salud AOK:

Fiebre

Sudores nocturnos

Pérdida de peso sin motivo aparente.

Problemas digestivos como estreñimiento, diarrea o cambios en las heces.

Dolor al orinar

Sangre en las heces, flema u orina.

Sangrado vaginal fuera de los períodos menstruales

Pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, vómitos.

Trastornos de la deglución

dolor de cabeza

Fatiga y cansancio

La aparición de bultos visibles en el seno u otras partes del cuerpo.

Tos persistente y ronquera.

Cambios en la boca como úlceras.

Cambios en la piel, como la aparición de bultos sangrantes o lunares nuevos o cambiantes.

Nuevo dolor sin motivo aparente Coloración amarillenta de los ojos o la piel.

palidez Anomalías neurológicas como trastornos del habla, problemas de coordinación o problemas de visión.

Cáncer en niños: posibles señales de alerta

Muchos tumores infantiles se desarrollan rápidamente, Un estudio realizado por la Clínica Munich dice a la derecha del Isar. Los médicos también deben ser conscientes de las señales de alerta del cáncer infantil, porque a medida que la enfermedad avanza, se deben utilizar tratamientos más intensivos, lo que conlleva cada vez más efectos secundarios y consecuencias a largo plazo.

“Las señales de alerta más comunes son dolor de huesos, palidez, fiebre, dolor de cabeza y vómitos, además de hinchazón de tejidos blandos o ganglios linfáticos”, afirman los autores del estudio en la revista especializada. Pediatría mensual. “El truco consiste en encontrar el raro pero serio diagnóstico diferencial entre los síntomas comunes y aparentemente mundanos”.

Los autores del estudio y el Portal de información sobre el cáncer infantil resumen los posibles signos de cáncer en niños que necesitan ser aclarados por un médico:

Fiebre

palidez

Vómitos

Condición estresante, sin ganas de jugar.

Falta de concentración

Retraso en el crecimiento y el desarrollo

Pérdida de peso

Hinchazón y dolor locales (como inflamación de los ganglios linfáticos en el linfoma y dolor de cabeza en un tumor cerebral)

Problemas de la vista

Deterioro de la conciencia, parálisis y convulsiones.

Dolor de huesos

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.