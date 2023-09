Son Matteo comienza como una estrella del pop

El talento nació en sus inicios: Matteo Bocelli es hijo del famoso tenor italiano Andrea Bocelli. Desde el principio, el joven de 25 años tuvo claro que quería seguir los pasos de su padre en el negocio de la música. Cuando era adolescente, debutó en el escenario con la estrella de la música clásica y en 2019 lanzaron el dueto “Fall On Me (Ven A Mi)”. El año pasado siguió el álbum navideño “A Family Christmas”.

Pero el famoso nombre también conllevaba grandes expectativas. El italiano dijo que intenta no pensar demasiado en “las presiones externas para estar a la altura del legado. En cambio, me concentro en crear la mejor música que puedo mientras me mantengo fiel a mí mismo y a mi sonido”.