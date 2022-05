Sonos Voice Control: tu asistente de voz para altavoces sin la nube

Con Voice Control, Sonos ha anunciado su propio asistente de idioma para altavoces Sonos, que se enfoca en controlar la música en los dispositivos. En particular, no está previsto que compita o reemplace a Amazon Alexa o Google Assistant. Entonces, Alexa todavía se puede usar en paralelo.

Lanzamiento en junio en los EE. UU.

En particular, Sonos Voice Control pretende ser la forma más fácil de controlar su música y el sistema Sonos con su voz, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección de datos. Sonos Voice Control estará inicialmente disponible en los EE. UU. a partir del 1 de junio y también lo estará en Francia a finales de este año. Sin embargo, aún no hay fecha para el lanzamiento del asistente de idiomas de Sonos para Alemania.

Control por voz sin nube

Sonos Voice Control es compatible con cualquier altavoz Sonos que tenga control por voz y procese comandos exclusivamente en el dispositivo. No se envían, transcriben ni almacenan grabaciones de audio en la nube y otras personas no pueden escucharlas ni leerlas. De esta manera también se debe lograr un tiempo de respuesta más rápido. Sonos Voice Control estará disponible en todos los nuevos productos habilitados para voz y se ofrecerá como una actualización gratuita para los usuarios existentes.

Sonos, Apple, Amazon, Deezer, sin Spotify

El asistente de voz es compatible con Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Pandora. Otros servicios seguirán más adelante. Spotify, en particular, falta desde el principio. Las funciones básicas, como pausar o ajustar el volumen, también deberían funcionar sin el soporte explícito del asistente de idioma cuando Spotify se está ejecutando, ya que estas funciones están controladas por el dispositivo. Sin embargo, la reproducción de audio de Spotify no funciona con el control por voz.

Activar con “Hey Sonos”

Después de los asistentes de voz existentes, el control por voz se activa a través de la palabra de alerta “Hey Sonos”. Sin embargo, después del primer “Hey Sonos”, no es necesario mencionar más palabras de activación, los comandos posteriores también deben manejarse de la misma manera. En Estados Unidos, el actor Giancarlo Esposito de Breaking Bad, Better Call Saul y The Mandalorian prestó su voz al asistente de idiomas.

El nuevo dispositivo de audio de Sonos Ray

Con Sonos Ray, la compañía también ha presentado sus altavoces para TV más baratos hasta la fecha, que estarán disponibles en Alemania a partir del 7 de junio por 299 € en blanco y negro.