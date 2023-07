Spotify: aumento de precio en EE. UU., ¿pronto también en Alemania?

24/07/2023 10:41

Equipo editorial CHIP El original de este artículo apareció por primera vez en iTopnews.de *

El servicio de transmisión Spotify está aumentando los precios de suscripción en los EE. UU. La razón es la rentabilidad deseada. Se esperan precios más altos en Alemania. Mire el video para aprender cómo eliminar su cuenta de Spotify.

El servicio de transmisión de Spotify está causando indignación en los EE. UU. a medida que aumenta los precios de suscripción. La suscripción premium ahora cuesta $ 10.99 por mes en lugar de los $ 9.99 anteriores. Este es el primer aumento de precio desde el lanzamiento del servicio.

La razón de este movimiento es que Spotify está tratando de volverse rentable. La compañía siempre ha luchado por ganar suficiente dinero para llegar a fin de mes. Está en rojo de forma regular y aún no ha mostrado rentabilidad a largo plazo.

Spotify en EE.UU.: Caro a partir de la próxima semana



El aumento de precio oficial se anunciará en EE. UU. la próxima semana. Se espera que también se planifiquen saltos de precios similares para otros mercados.

Hasta el momento no hay confirmación oficial del aumento de precio en Alemania. Sin embargo, no sería de extrañar que Spotify también empezara a subir los precios en este país en un futuro próximo. Curiosamente, el aumento de precios está ocurriendo en los EE. UU., aunque, a diferencia de la competencia de Apple Music, Deezer o Tidal, Spotify aún no ofrece calidad de alta fidelidad para la transmisión. En el caso de este cambio, se espera un precio superior por separado para la calidad de alta fidelidad, tal vez 14,99 € o incluso 15,99 € al mes. Queda por ver cómo se desarrollará la situación.

