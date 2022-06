Stein ha estado atrapado en la rueda de la sonda a Marte durante meses.

¿Una roca atrapada en una rueda robótica a millones de kilómetros de distancia? Parece un problema serio. los NASA Ahora está informando sobre uno de estos apéndices rocosos que ha estado viajando por la superficie de Marte con perseverancia durante varios meses. Esto es inusual pero no es un problema.





La perseverancia ahora tiene una roca como mascota.

No siempre es necesario que los descubrimientos devastadores te acerquen a Marte, a veces una breve historia de la vida diaria de un rover de Marte será suficiente. Como NASA Cómic titulado “Persevere a Rock as a Pet”, un robot que actualmente rueda ayuda a una roca en Marte en un viaje que quizás sea el más grande. Hace unos 4 meses me quedé atascado en la rueda delantera izquierda, después de varios kilómetros sigue atascado allí.



“Desde que se unió a nuestro viaje, ha recorrido más de 8,5 kilómetros”, dijo Eleni Ravanis, estudiante asistente de la Universidad de Hawái en Manoa, sobre el inesperado compañero. Como señala Ravanese, la misión no se vio comprometida por la roca: “Esta pieza no dañó la rueda, pero aguantó bien durante su vuelo (¡sin duda!)”.

lejos de casa

Pero, ¿cómo puede una roca sujetarse firmemente a la rueda? Según Andrew Good, portavoz de NASA-JPL, la respuesta se puede encontrar en misiones anteriores: “También hemos podido Curiosidad “He visto este tipo de rocas atascarse en las ruedas de vez en cuando”, dijo Judd. cnet. Por eso, al descender por una pendiente, las rocas se atascan en las ruedas, pero por lo general se caen muy rápido.

La roca se observó por primera vez en febrero. Fotos de los llamados Hazcam, que la NASA utiliza para detectar peligros en la ruta planificada de la nave en una etapa temprana. Si dejaba Perseverance algún día, definitivamente estaría lejos de donde estaba originalmente. “Podemos confundir un poco a un futuro geólogo de Marte con eso”, dijo la NASA.

