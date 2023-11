Storr teme un invierno de Corona “violento” – el virólogo también habla de síntomas inusuales en Pirola

Página principal mundo

de: Alina Schroeder, Caroline Schaefer

Las variantes Corona Iris y Pirola van en aumento. Klaus Stohr explica a IPPEN.MEDIA lo que esto significa para la pandemia y la estrategia de vacunación.

FRANKFURT – Con el inicio de la estación fría, el número de enfermedades respiratorias en Alemania ha aumentado significativamente. Los casos de corona también vuelven a aumentar en muchos casos Nuevas variables Que sea devuelto. Como muestran los datos del Instituto Robert Koch (RKI), el subtipo Iris (EG.5) representa el 53% de las infecciones. La variante Pirula fue descubierta recientemente Se ha detectado en aproximadamente el diez por ciento (al 22 de noviembre de 2023). A modo de comparación: la semana anterior el porcentaje era del siete por ciento. ¿La Pirola se está extendiendo constantemente en Alemania?

Experto de Corona Store en entrevista: ¿Son preocupantes los nuevos síntomas de Pyrula?

Para el epidemiólogo y virólogo Klaus Stohr, la controversia sobre las variantes del coronavirus tiene poca importancia desde el punto de vista médico, ya que las vacunas siguen protegiendo contra el desarrollo de enfermedades graves. Sture nos dijo que en Alemania circulan decenas de variantes IPPEN.MEDIA. Sin embargo, no existen diferencias significativas en el curso de la enfermedad: la mayoría de las personas desarrollan una enfermedad leve y sólo un pequeño porcentaje experimenta cursos graves. Esto es muy similar al Sars-CoV-2 y a otras enfermedades respiratorias endémicas.

Clasificar una variante como preocupante depende del problema específico; por ejemplo, si otros grupos de edad se ven afectados, si las vacunas ya no son efectivas, si aparecen enfermedades graves u otros síntomas, o si la variante es más contagiosa que las anteriores, dice Storr. Este no es el caso de Pirola. Algunos aspectos del cuadro clínico pueden variar ligeramente en la variante Corona y se manifiestan, entre otros, por diarrea y cambios en la piel. Sin embargo, es temporal, no pone en peligro la vida y no tiene relevancia en el tratamiento de la infección.

La fatiga de vacunación después del coronavirus es enorme en Alemania: “El mayor daño colateral de la epidemia”

“Los síntomas respiratorios todavía prevalecen”, dijo Storr. Esto significa: La mayoría de los síntomas afectan principalmente al sistema respiratorio. Hay informes de síntomas inusuales de la variante Pirola, especialmente en Gran Bretaña. Según Stahr, esto dependerá de los exámenes médicos que se realicen. El virólogo Hendrik Strick dijo que Iris y Perula son básicamente similares mundo. “Pero hay indicios preliminares de que BA.2.86 puede ser un poco más contagioso”. Para el presidente de Charité, Christian Drosten, Pirola no tiene por el momento ningún motivo para preocuparse. Sin evidencia de enfermedad grave: “Puedo dar el visto bueno en este momento”. tiempo.

Sin embargo, según Stohr, es importante continuar el debate y controlar las variantes para adaptar las vacunas si es necesario. También se necesitan con urgencia estudios para evaluar la carga de morbilidad este invierno. Porque: el año que viene, el Comité Permanente de Vacunación (Stiko) tendrá que decidir si sigue siendo apropiado seguir recomendando la vacuna Corona a las personas mayores de 60 años y a las personas con mayor riesgo de infección. Markus Beier, presidente de la Asociación Alemana de Médicos Generales, afirmó: “Sin la protección vacunal adecuada, el coronavirus puede seguir siendo una enfermedad grave para grupos especialmente vulnerables”. mundo. Stöhr también está siendo vacunado, dijo a nuestra redacción.

Sin embargo, parece que cada vez menos personas se vacunan. Stohr dijo que la fatiga de la vacunación en Alemania y Estados Unidos “nunca ha sido tan grande como ahora”. “Las tasas de vacunación han disminuido para vacunas infantiles importantes como la polio y el sarampión. Este es uno de los ‘mayores daños colaterales’ de la pandemia. Las vacunas importantes tienen connotaciones negativas. Esto también tendrá implicaciones a largo plazo para el sistema de salud”.

Invierno de corona en Alemania: Stöhr sobre una posible ola de infecciones

¿Pero cómo evolucionará la situación del coronavirus en los próximos meses? En la 45ª semana calendario, se notificaron al RKI 21.764 casos de COVID-19 y 6.114 casos fueron tratados en el hospital. Según el RKI, el aumento continúa. Hace dos semanas (43.ª semana natural) se notificaron 17.222 casos y 5.325 personas fueron atendidas en el hospital. Es probable que el número de casos no denunciados sea mayor. Storr dijo que la presión sobre los hospitales y las unidades de cuidados intensivos a veces es intensa. “Creo que este invierno será más severo”, dijo el virólogo, refiriéndose a una posible ola de infecciones por SARS.

Tres años después de la epidemia, en Alemania aún no se ha alcanzado un estado inmunológico similar al que existe durante muchos años en las infecciones endémicas por otros patógenos respiratorios. Las personas mayores con enfermedades preexistentes corren un riesgo especial. Según el virólogo, protegerse con una mascarilla FFP2 no tiene sentido ante la situación actual. uno también El estudio Corona llegó a la conclusión de que las mascarillas son algo ineficaces durante la pandemia Él era.

“Si nunca has oído que hay cinco tamaños diferentes de la marca FFP2 que se pueden ajustar a tu cabeza y no has participado en el entrenamiento correspondiente, entonces deberías limitarte a la mascarilla médica”, explicó Stohr. Si la mascarilla no se ajusta correctamente, no se proporcionará protección. Las mascarillas protegerán principalmente contra las infecciones, pero es difícil determinar qué tan bien funcionan. Pero el experto aconseja a los pacientes que se queden en casa para reducir el contacto. (queso)

