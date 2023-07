Tiempos tormentosos: tres signos del zodiaco deben tener cuidado

Tres signos del zodiaco enfrentarán una variedad de desafíos y dificultades en la próxima semana. La suerte parece haberse tomado un descanso durante este tiempo.

Incluso si no es bueno en absoluto: si los signos del zodiaco afectados confían en su fuerza interior y resistencia, ¡aún pueden lograr sus objetivos!

#1 Acuario

Como soltero, buscas aventuras. Sin embargo, debes proceder con cautela, porque algún experimento romántico resulta menos prometedor de lo esperado. ¡Mejor no perder el corazón por la persona equivocada!

¿Estás saliendo? Entonces te gustaría tener más libertad y poner a prueba tus límites. Quieres una correa larga de tu pareja, de lo contrario habrá problemas. ¡Asegúrate de que esto no se convierta en una pelea seria! La comprensión es la clave.

El trabajo en equipo no es realmente una cosa esta semana, prefieres trabajar solo. Financieramente, no todas las ofertas tienen sentido, ¡así que no compre demasiado rápido! En su tiempo libre, rápidamente se hace a la mar. Cuidado, esto causa un dolor de cabeza.

Lea también: Clasificación de peleas: cómo discuten Aries, Virgo y compañía

Consejo de compras: Los collares del zodiaco son el regalo perfecto para cualquier ocasión. Los hermosos colgantes para cada uno de los doce signos del zodiaco están disponibles en oro o plata. Puedes pedirlo en Amazon aquí*.

#2 Gemelos

Como individuo con el que no quieres comprometerte, prefieres el coqueteo superficial. ¿Promesas conjuntas y planes para el futuro? No contigo, evitas el amor.

Como casado con un Géminis, tiendes a esconder los problemas debajo de la alfombra. Estás demasiado ocupado contigo mismo para preocuparte por algo así. A la larga, este no es exactamente el mejor curso de acción. Más ternura es una buena idea.

En tu tiempo libre sientes que las estrellas se mueven en contradicción. Marte te vuelve bastante impaciente, eres propenso a comportamientos impulsivos de los que luego te arrepentirás. Es mejor darse más tiempo para tomar decisiones.

Consejos de lectura3 signos del zodiaco poseen la mayor inteligencia emocional

#3 Escorpio

Como soltero, estás completamente indeciso ahora. Coqueteas con varias personas y no quieres comprometerte. Esto no es justo ni para ti ni para tu pareja coqueta. Da un paso atrás y piensa en lo que realmente quieres.

¿Estás saliendo y luego jugando con la idea de coquetear con extraños? Esto puede ser caminar sobre la cuerda floja, ten cuidado de no cruzar la frontera, ¡te arrepentirás! Es mejor poner su energía en pensamientos románticos que darán nueva vida a la relación.

Los asuntos financieros no van bien en este momento, debe estar atento a las gangas. Cuando haces ejercicio, te falta disciplina de vez en cuando. En lugar de eso, sales y luego quieres exagerar.

Lea también: Estos tres signos del zodiaco prefieren permanecer solteros

¿Conoces a tu animal fuerte? Haga clic en la galería para obtener más información:

© Getty Imágenes Zodíaco: ¿Qué poderoso animal es tu alma gemela? © Getty Imágenes El animal de poder del signo zodiacal de Aries es… © Getty Imágenes halcón Si estás entre 21.3. y 20.4. Nacido, no solo eres un Aries, sino que tu poderoso animal es el halcón. Esto significa que eres un líder natural y siempre puedes confiar en tus instintos. Te enfrentas a nuevos desafíos con valentía y apertura, ¡como un ave de rapiña! © Getty Imágenes Tigre El tigre también es un animal poderoso para los nacidos bajo el signo de Aries. Gato grande significa Vitalidad, instinto e individualidad. © Getty Imágenes El animal de poder del signo zodiacal Tauro… © Getty Imágenes Castor El castor, el animal de poder, pertenece al signo de Tauro (21 de abril – 20 de mayo). Esto significa que tiene un fuerte sentido práctico y está particularmente comprometido con su trabajo. La calidez, la perseverancia y la diligencia se encuentran entre sus cualidades más importantes. © Getty Imágenes paloma Paloma significa Confianza, armonía y paz. Así, como animal fuerte, también conviene a Tauro. © Getty Imágenes El animal de poder del signo zodiacal Géminis… © Getty Imágenes Hilandero Tienes entre 21,5 años. y 21.6. ¿Chico? Entonces el ciervo es tu animal fuerte. Eres comunicativo, inteligente y creativo. También tienes una fuerte racha social y valoras las buenas amistades. © Getty Imágenes Gaviota Las gaviotas son un símbolo de libertad y solidez. En consecuencia, también es un animal fuerte para Géminis.

Finalmente algo importante: Por supuesto, cada persona es individual y no todo lo que dice la astrología es siempre cierto. Así que tomémoslo como prueba y evidencia, no como un hecho indiscutible. En última instancia, depende de usted lo que haga con sus horóscopos, rasgos y predicciones para el modelo de horóscopo.

* Enlace de afiliado