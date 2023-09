Todo el equipo se retira a mitad del turno y se marcha.

Página principal mundo

El equipo de McDonald’s se llevó bien: todos renunciaron y simplemente huyeron. Los clientes sólo encuentran una última nota. El vídeo de la campaña en TikTok se volvió viral.

Gran Bretaña – Una gran sorpresa para los clientes de la sucursal de McDonald’s en Gran Bretaña: simplemente se marcharon con el estómago revuelto ante las puertas cerradas del restaurante de comida rápida. Porque en medio de las operaciones comerciales, todos los empleados del local de comida rápida renunciaron sin más. Y sin el personal, pronto ellos también podrían tener mala suerte. Tim Malzer está allí y un ex colega le roba el personal.

restaurante: Mc Donalds incorporación: 15 de abril de 1955, San Bernardino, California Ventas mundiales: 21.080 millones de dólares (2019) CEO: Chris Kempczynski Oficina central: Chicago, Illinois, EE.UU.

Todo el equipo de McDonald’s se retira: el vídeo de TikTok se vuelve viral

Ahora circula en Internet un vídeo de TikTok: muestra un mostrador de venta y una sala de restaurante desiertos y clientes atónitos frente a la puerta cerrada. También se muestra un marcador de pedidos puesto a “0” y pitidos aislados. Pero lo que hace que el vídeo tenga éxito es la nota que los pioneros de la comida rápida de McDonald’s dejaron desde fuera desde el exterior de los empleados en la puerta de entrada de la sucursal. Five Guys, la popular cadena de hamburguesas de EE. UU., se enfrenta ahora a una dura competencia en Hamburgo.

La nota en la puerta de cristal dice: “Todos renuncian, estamos cerrados”, traducido: “Todos renuncian, estamos cerrados”. El vídeo fue grabado por uno de los empleados participantes. Al comentar el video, @zoey.isback escribió: “Bueno, esto sucedió hoy y fue muy divertido”, subtitulado con un emoji lloroso. El vídeo ahora tiene 2,4 millones de visitas, más de 20.000 comentarios y ha sido compartido casi 50.000 veces.

Esta nota estaba en la puerta principal de una sucursal cerrada de McDonald’s. © Instagram/@zoeyisback

También hay dudas sobre la veracidad de la historia.

Luego de que el video se hizo tan popular y los medios ya hablaban del mismo, también surgieron dudas sobre si la historia era real o no. También se ha cuestionado la autenticidad del vídeo. Al fin y al cabo, el ahora infame trozo de papel podría ser, en teoría, falso, y las fotografías de la (aún) vacía sucursal de McDonald’s también podrían capturarse rápidamente con la cámara de un teléfono móvil. Pero el supuesto fraude en TikTok no se puede probar claramente. También hubo voces de la dirección de la sucursal en cuestión en dirección a la negación, aunque en voz muy baja.

Empleado de McDonald’s explica los motivos de los despidos masivos: “El lugar de trabajo era horrible”

El motivo del despido masivo no fue un mal salario sino una gestión desastrosa, explica el ex empleado en el comentario: “La sucursal estaba dirigida por adolescentes y el lugar de trabajo era horrible. Los jefes no nos ayudaron cuando fue necesario”.

“Terrible lugar de trabajo”: en el Reino Unido, todo el equipo de una tienda McDonald’s renunció mientras estaba de turno. (Imagen del icono). © Henri Milleus/DPA

Quizás no sea un caso aislado en el que todo un equipo de McDonald’s se rinde

Los comentarios también muestran que aparentemente no se trata de un caso aislado en la empresa: los usuarios han informado de dimisiones espontáneas y de problemas con los jefes de sucursal que eran demasiado jóvenes y gestionaban mal a su personal: “Sé que la mayoría de los restaurantes de comida rápida están dirigidos por adolescentes, porque yo Yo mismo trabajé en uno. “No se preocupan por sus empleados”, decía una publicación.

