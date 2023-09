El truco de Coveland trae un cupón: informes de clientes sobre “verdaderos tesoros”

tz consumidor

de: Armin Linder

Pasear por el supermercado con buen ojo: esto no sólo evita problemas, sino que en Coveland aumenta gracias a un truco poco conocido.

MÚNICH – Muchos clientes de supermercados se irritan cuando dejan sus compras en casa: si no se mira con atención, un producto caducado puede acabar rápidamente en la cesta, lo que sólo se nota mucho después del pago o después del viaje a casa. Incluso si algunos alimentos son seguros para consumir después de su fecha MHD, la cerveza, por ejemplo, generalmente dura más: otros simplemente están listos para tirar a la basura. Y no querrás esforzarte mucho para quejarte de la incomodidad.

Kaufland premia encontrar un producto caducado 2,50€

En este sentido, basta con prestar mucha atención para evitar sorpresas no deseadas o, en el peor de los casos, incluso pérdidas de dinero. Pero lo que muy poca gente sabe: realmente puedes ahorrar dinero si prestas atención. Porque Kaufland promete a todos los clientes que retiren de las estanterías un producto caducado un vale de compra de 2,50 euros. En la página web de Kaufland se lee: “La frescura es algo natural para nosotros. Por eso, si descubre nuestros artículos caducados, recibirá de nuestra parte un vale de compra de 2,50 €”.

Así que la próxima vez que veas un producto en Kaufland que tiene fecha de caducidad, no deberías dejarlo en el estante con la nariz arrugada. En su lugar, llévelo al mostrador de información. Y vete con el cupón. Algunas personas conocen este truco, Uno que otro informe como BW24 sobre este tema. Se dice que el usuario de TikTok Kirafin busca en privado y ofrece consejos: “Por supuesto, un buen truco es mirar siempre hacia atrás”, dice. Según un usuario, los congeladores también son un buen lugar al que acudir. Hay verdaderos tesoros escondidos allí.

Muchos conocen la promesa de Caufland, otros probablemente no: “Eh, qué impertinencia”, se lee en los comentarios. “No importa cuánto dinero encuentres en Kaufland, solo tenemos un cupón al día”, advierte un usuario que puede trabajar allí, en otro vídeo de TikTok. Otros informaron que en tal situación no obtuvieron nada. ¿Algunos empleados ni siquiera saben nada sobre la campaña? ¿O al menos no darle el bono al “pro”?

Cupón para productos caducados: la campaña está dando sus frutos

Porque el engaño de Kaufland también provoca que las flores apesten, como informó un usuario de Twitter. Según sus declaraciones (por supuesto, esto no se puede verificar), trabajó durante mucho tiempo en Kaveland. “Trabajo desde hace 8 años en Coveland en Neckarsulm como gerente de sucursal, por lo que puedo contar historias de los clientes sobre lo que me dijeron los detectives de la tienda. Hay personas que hacen la misma ronda por el mercado todos los días (!) y Saca artículos de los estantes para colocarlos en otro lugar, en su mayoría mercancías “perecederas”, y luego los entrega en el mostrador de información cuando llega el mejor momento para obtener un bono. El personal generalmente intenta volver a colocar todo en el lugar que le corresponde. Esto no es raro. Por lo tanto, otros deberían – por el motivo que sea – “colocar deliberadamente salidas de calor residual en los congeladores para que los productos deban ser destruidos por razones de higiene”.

Kaufland se compromete a proporcionar un bono incluso si el tiempo de espera es largo

Para que la “promesa de frescura” de Kaufland siga vigente, lo que ya es interesante en sí mismo, los clientes no deberían exagerar. Un poco de atención, y si encuentras algo así, seguro que vale la pena ir al mostrador de información. Por cierto, hay otras experiencias desagradables que Kaufland quiere compensar con un vale de 2,50 euros, según el sitio web: Quien espere más de cinco minutos en la caja o en el mostrador de alimentos frescos también puede conseguirlo. ¿Significa esto que tienes que llevar un cronómetro al supermercado? Un cliente en línea encontró una fecha muy inusual que sería preferible utilizar con anticipación. (flexible)