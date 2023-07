Tour de Francia: “¡Estoy muerto!” Pogacar entrega su victoria en el Tour de Francia | Deportes

Esta sentencia decide Tour de Francia!

A falta de 15 kilómetros para el final, Tadej Pogacar (24) se quedó atrás. ¡Allí está la cima del recorrido, hasta llegar al Col de la Loze de 2304 metros de altura! Un poco más tarde, estas palabras se escucharon en la radio entre el esloveno y el auto de su equipo:

“¡Estoy muerto!”

Pogacar que dijo que esto se acabó, ya no puede más. Como el año anterior, será el ganador del Tour de Francia este año. Jonas Vingaard (26) llamó. Si no se ha caído o ha estado enfermo en los últimos cuatro días.

“No sé qué pasó. No podía soportarlo más, estaba tan vacío. Estoy muy decepcionado”, dijo Pogacar al final. “Cuando me recupere de lo de hoy, quiero ayudarnos a ganar otra etapa”. No cree que vaya a estar 7:35 minutos detrás de Vingegaard en la clasificación general.

El austriaco Felix Gall (25) ganó la difícil etapa de montaña de Saint-Gervais-Mont-Blanc a Courchevel. Vingaard terminó cuarto detrás de Simon Yates (30) de Gran Bretaña y Belo Bilbao (33) de España. Pogacar está muy por detrás en el puesto 22.

El danés se lleva un colchón de 1:48 minutos con él en el complicado escenario. Lo está construyendo ahora a pasos agigantados, pero aún no está del todo convencido del éxito de su segundo Tour: “Un Pogacar nunca se rinde. Pero estoy muy contento y orgulloso de mi actuación y la del equipo. Estoy contento con los cinco minutos que he tenido hoy”.

Bastante al final: Tadezh Pogacar Foto: Thibault Camus/AP

Es un día muy oscuro para Pogacar. Después de sólo 17 kilómetros se cae. Un pequeño rasguño en la rodilla, un pequeño golpe, para poder seguir adelante. Fue una situación desafortunada. El jinete frente a mí cambió de lado y me colgué de él.

Continúa avanzando agresivamente, pero es incapaz de adelantar a Vingegaard. Dondequiera que esté, también está el hombre de amarillo. La única oportunidad: la subida al Col de la Luz, de 28 kilómetros de recorrido y un desnivel del 24 por ciento. La brecha al menos se puede acortar para hacer el resto en la última etapa de montaña del Tour del sábado desde Belfort a Le Marquette. Ahora ya no es posible. Vingegaard subió, Pogacar cayó.

Jonas Vingaard besa su anillo de bodas al cruzar la línea de meta en el aeropuerto de Courchevel Foto: Getty Images

Fue tanto que tras romper su canoa el 23 de abril no participó en ninguna carrera excepto en el Campeonato de Eslovenia. No se puede ganar el Tour sin carreras kilométricas.

¿Vingegaard siente pena por Pogacar? “Hoy nuestro plan simplemente funcionó. No es agradable para Tadeg, pero acabamos de recibir otra tarjeta amarilla y solo nos estamos mirando a nosotros mismos”, dice escuetamente el líder.

Multitudes en los Alpes, los vehículos deben pasar primero. A veces no van más allá Foto: Thomas Samson/AFP

El susto justo antes del final: Wengard y su asistente Wilko Kelderman (32) se detuvieron de repente. Varios autos bloquearon la vía. Dane: “Había demasiados vehículos, no podíamos ir más lejos y tuvimos que parar. No tengo idea de por qué. Entonces pudimos seguir adelante. Salió bien de nuevo”.

Fuera de carrera: Phil Bauhaus (29). El velocista de Bocholt tiene que rendirse exhausto. Su director deportivo de Bahrein Victorious, Enrico Bottschke (53), a Bild: “Estaba completamente vacío”. Lo que queda: tres podios y, por lo tanto, un sólido primer Tour.