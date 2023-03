¿Trampa de costos de autos eléctricos? Entonces la batería se convierte en un problema para los compradores.

Cualquiera que haya cambiado a un vehículo eléctrico desde el principio sabrá ahora las muchas ventajas. Sin embargo, la ventaja de costo disminuye con el tiempo. Sobre todo, la batería podría ser una costosa sentencia de muerte para muchos conductores de autos eléctricos, y durante muchos años por venir.

Choque de costos para los conductores de autos eléctricos: el seguro cuesta dinero

Los autos eléctricos cuestan significativamente más que sus contrapartes con motor de combustión. es principalmente su culpa La batería, con diferencia el componente más caro. Pero los costos pueden doler no solo al comprar.

Matthew Avery, analista de riesgos especializado en coches de Thatcham Research, advierte de un problema que afecta a casi todos los coches eléctricos: la batería es difícil de comprobar, por ejemplo tras un accidente, y también puede ser difícil de reparar. Esto impone a las compañías de seguros, incluso en el caso de arañazos o pequeños daños, Los coches eléctricos están completamente cerrados.

Avery explica: “Compramos coches eléctricos por motivos de sostenibilidad, pero A El e-car no es muy sostenible, Si tuviera que deshacerse de la batería después de una colisión menor” (Fuente: Reuters).

Christoph Lauterwasser del Allianz Technology Center va más allá: “Si tienes que cancelar el coche antes de tiempo, Pierdes prácticamente todos los beneficios en términos de emisiones de dióxido de carbono”. A medida que aumenta el número de estos casos, la batería, y cómo se instala, es más importante.

Por lo tanto, la alta proporción de la batería EV en los costos totales asegura que el daño se convierta rápidamente en una pérdida económica total. Esto no solo afecta a los conductores de vehículos eléctricos involucrados en accidentes, sino potencialmente a todos los que tienen un seguro Stromer. Porque la reparabilidad es casi imposible de todos modos deja más alto Las primas de seguros de automóviles electrónicos están aumentando. Según Reuters, los costos de seguro para los autos eléctricos en los Estados Unidos serán un 27 por ciento más altos que los de los motores de combustión para 2023.

Cualquiera que se preocupe por el dinero debería mirar muy detenidamente al comparar autos eléctricos y motores de combustión:

¿Modelo a seguir de Tesla? Eso fue una vez

Mientras que fabricantes como Ford y General Motors, según el informe de la agencia, se aseguran de que sus modelos eléctricos sean un poco más fáciles de reparar, el exlíder de la industria, Tesla, en particular, no es un modelo a seguir. Tesla quiere que la batería sea una parte estructural del diseño general de sus autos eléctricos. Este ya es el caso con el Model Y. Según los expertos, existen tales No hay posibilidad de reparaciones en absoluto.

Al mismo tiempo, la Unión Europea está sentando las bases para el derecho a reparar electrodomésticos y electrodomésticos. Las probabilidades deberían ser mejores, especialmente con artículos electrónicos más pequeños, que también requieren un diseño a juego de los fabricantes.

