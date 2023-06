Ucrania – Noticias ++ Rusia aparentemente repelió un gran ataque ucraniano en Donetsk ++

DrEl ejército ruso afirma haber repelido una gran ofensiva ucraniana en Donetsk. “En la mañana del 4 de junio, el enemigo lanzó una ofensiva a gran escala en cinco áreas del frente en el sur de la región de Donetsk”, dijo el Ministerio de Defensa en Moscú el lunes por la noche. “El enemigo no logró su objetivo y no tuvo éxito”, dijo el comunicado.

El Ministerio publicó un video que pretende mostrar la supuesta destrucción de equipos de guerra en el campo de batalla. No quedó claro en un principio si el ataque informado por Moscú marcaba el inicio de la contraofensiva que Ucrania anunció meses atrás. “El objetivo del enemigo era atravesar nuestras defensas en lo que consideraban el sector más vulnerable del frente”, dijo el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov. 250 soldados ucranianos murieron. Además, fueron destruidos 16 tanques ucranianos, tres vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate. El ejército ucraniano desplegó dos batallones de tanques, entre otros.

Además, el Jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, estaba “en uno de los puestos de mando avanzados”. Los observadores calificaron la referencia explícita a él como notable, especialmente porque Rusia rara vez menciona la presencia de su liderazgo militar durante las acciones de guerra. Recientemente, algunos bloggers militares rusos y el jefe del Grupo de Mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, criticaron el hecho de que los altos militares rusos en el frente no mostraron suficiente presencia o iniciativa y no asumieron suficiente responsabilidad por las operaciones militares en Ucrania. .

Según el Ministerio de Defensa, el ataque ucraniano comenzó el domingo por la mañana. Al principio no estaba claro por qué la carta se retrasó hasta el lunes por la mañana. Ucrania inicialmente no comentó sobre la información de Moscú.

Desarrollos actuales en la cinta de transmisión en vivo:

07:54 – El ejército ucraniano informa que avanza cerca de Bakhmut

Según el ejército ucraniano, avanzó más cerca de Bakhmut. El comandante de las fuerzas terrestres, Oleksandr Serskji, dijo en Telegram que las fuerzas armadas lograron destruir una posición rusa cerca de la ciudad. “Seguimos avanzando”.

Sirsky no respondió a las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso de que sus fuerzas habían frustrado una gran ofensiva ucraniana en el sur de Donetsk. Las ruinas de Bakhmut se encuentran en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

07:48 – Drones se estrellan en una carretera en la región de Kaluga, Rusia

Según el gobernador, dos drones se estrellaron en la región rusa de Kaluga. Vladislav Skapscha informó en el SMS Telegram que cayeron en una carretera. “No hubo detonación de explosivos y el área fue acordonada”, agregó.

El accidente ocurrió a unos 280 a 300 kilómetros de la capital, Moscú. Kaluga se encuentra al oeste de Moscú, pero no comparte frontera con Ucrania. Ambos están en la gran región de Rusia Central.

05:04 am – Strack-Zimmermann da la bienvenida al ejercicio a gran escala de la OTAN ‘Air Defender’

La presidenta del Comité de Defensa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), destacó la importancia del ejercicio a gran escala de la OTAN “Air Defender 23”, que se desarrolla este mes principalmente en el espacio aéreo sobre Alemania. “Es un ejercicio importante para prepararse para escenarios peligrosos”, dijo el político del FDP a Web.de News. Los ataques al territorio nacional ahora se realizarán en muchos casos desde el aire. “Alemania ya no tiene suficiente en la pantalla”, dijo Strack-Zimmermann.

Apodado “Air Defender 23”, el ejercicio multinacional se llevará a cabo bajo los auspicios de la Luftwaffe del 12 al 23 de junio en el espacio aéreo alemán y europeo vecino. Más de diez mil soldados y unos 250 aviones de 25 países participan en la conferencia. Según la Fuerza Aérea, este es el mayor ejercicio de este tipo en la historia de la OTAN.

04:44 – La candidata presidencial estadounidense Nikki Haley quiere apoyar a Ucrania

La candidata presidencial republicana Nikki Haley hizo una declaración contundente sobre la guerra de agresión de Rusia en Ucrania durante una sesión de preguntas públicas en CNN. Apoyar a Ucrania también se trata de defender la libertad y detener la tiranía en todo el mundo, dijo en la feria en Des Moines, Iowa. La mujer de 51 años, que fue embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas de 2017 a 2018, se ha distinguido claramente de su rival más fuerte dentro del partido y de su exjefe, Donald Trump.

23:50 – La policía arresta a más de 100 simpatizantes de la Marina



Más de 100 de sus seguidores han sido arrestados durante las protestas que marcan el cumpleaños del crítico ruso encarcelado Alexei Navalny. Según el portal de derechos civiles OVD-Info, 109 personas fueron arrestadas en 23 ciudades el domingo. Desde la invasión rusa de Ucrania, la policía ha reprimido a los manifestantes.

23:19 – El jefe Wagner acusa al ejército de métodos de extracción de minería

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha vuelto a plantear graves acusaciones contra el ejército regular ruso. Prigozhin dijo en Telegram que a mediados de mayo, los soldados desmantelaron una carretera que sus combatientes querían despejar de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, que desde entonces ha estado ocupada. También publicó un documento que se supone que es un registro de operaciones desde mediados de mayo, y también habla de un intercambio de disparos entre los mercenarios y soldados de Wagner. Estas afirmaciones no se pueden verificar. El Ministerio de Defensa en Moscú no hizo comentarios.

Prigozhin hizo afirmaciones similares unos días antes. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra lo ve como un posible intento del hombre de 62 años de desviar la atención de las recientes tensiones entre sus fuerzas y los militantes del gobernante de Chechenia, Ramzan Kadyrov, discutiendo con el Ministerio de Defensa.

22:55 – Sale un informe clasificado sobre los problemas militares de Moscú

Según una investigación realizada por periodistas de investigación, el ejército ruso publicó accidentalmente un texto sobre los problemas de movilización para la guerra contra Ucrania y lo eliminó poco después. El conocido portal ruso “The Insider” publicó un enlace a una entrada en el archivo web, donde aún se puede ver el texto.

En el documento, que estuvo disponible brevemente en una revista en línea del Ministerio de Defensa ruso, el oficial de movilización ruso Yevgeny Burdinsky identificó dos problemas importantes con respecto a la ola de servicio militar obligatorio del otoño pasado: “La falta de voluntad de una parte de la sociedad para hacer el servicio militar”. obligaciones” y “la provisión de equipo militar y alojamiento del personal”.

Bild también informa sobre el documento, en el que Burdinsky en otro lugar culpa a la “presión de los blogueros de Internet” por la negativa de muchos rusos a ir a la guerra. Agregó que, por lo tanto, está programado para lanzar redadas contra reclutas este año. Moscú no comentó sobre la supuesta brecha de liberación.

22:40 – Zelensky: Rusia está eludiendo las sanciones de armas

Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia está eludiendo las sanciones internacionales sobre armas. Zelensky dice en un mensaje de video que algunos países y empresas están ayudando a Rusia a obtener tecnología enfocada en la producción de misiles. Rusia ha lanzado cientos de misiles contra objetivos ucranianos desde octubre pasado. Rusia logró eludir las medidas punitivas a través de una red de proveedores.

Ucrania es consciente de todos los esfuerzos de Rusia para eludir las sanciones. Kiev se asegurará de que “no haya productos del mundo libre en los misiles rusos”. En abril, un alto asesor de Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas habían encontrado un número cada vez mayor de componentes chinos en las armas rusas utilizadas en Ucrania.

21:45 – Navalny entrega un mensaje desde la detención al público

El disidente ruso encarcelado Alexei Navalny se dirigió al público con un mensaje personal en su cumpleaños y aseguró que no se desanimaría a pesar de las duras condiciones carcelarias. Y Navalny, que cumplió cuarenta y siete años, escribió en un mensaje difundido en Internet: “Tienes que ser honesto contigo mismo en tu cumpleaños”.

Y me hice esta pregunta: ¿Estoy realmente seguro o me estoy obligando a tenerlo? Mi respuesta es: realmente lo soy. “El destacado crítico del Kremlin, que está recluido en un campo penal en la ciudad de Vladimir, a 200 kilómetros de Moscú, dijo que ahora está encarcelado en una celda penal 16 veces. Según sus partidarios, las autoridades quieren romper el 47 -años de edad de esta manera.

Ha habido protestas esporádicas con motivo del cumpleaños de Navalny en Rusia: un cartel en Moscú que decía: “Feliz cumpleaños Alexei” fue sostenido por un hombre y se lo llevó Fuente: Getty Images / Colaborador #8523328

Prefiere despertarse con su familia y desayunar con ellos. “Pero esto no es vida”, continuó Navalny. No puede haber progreso social ni futuro mejor si no hay personas dispuestas a pagar el precio de su capacidad de creer.

El año pasado había seguido el plan “ni de volverse irascible ni amargado, sino de mantener una actitud tranquila”. De lo contrario, esto sería “el comienzo de mi derrota”, escribió.

20:40 – Se cree que mercenarios polacos están involucrados en los combates en Belgorod

Según informes de los medios polacos, los polacos también están participando en los combates en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Los portales de noticias en línea Polsatnews.pl y Wprost.pl informaron que se trataba de mercenarios que lucharon bajo el nombre de “Legión Voluntaria Polaca” del lado del ejército ucraniano. Señalaron mensajes grupales privados en el servicio de mensajería Telegram y un video que, según se dice, muestra a los soldados en su camino a Belgorod.

