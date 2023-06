Es una imagen extraña…

Mientras miles de personas en Ucrania sufren las consecuencias de la destrucción de la presa de Kakhovka, el gobernador del Kremlin, Vladimir Putin, de 70 años, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de 68, se lo pasan bien.

Los tiranos se reúnen en la residencia de verano del presidente ruso (“Bocharov Roshi”). Ambos gobiernan su país con mano de hierro, pero eso no les impide embellecerlo para ellos mismos: su mesa de reuniones está adornada con un colorido ramo de flores y dulces frutas rodean la imagen.

La residencia se encuentra en la ciudad rusa de Sochi, que es un popular destino de vacaciones para los rusos debido a su clima templado. Ya en la época de los zares, Sochi se había convertido en un balneario y balneario para la clase alta rusa.

El paraíso vacacional se encuentra justo en la costa rusa en el Mar Negro y, por lo tanto, está a menos de 700 kilómetros de las áreas inundadas alrededor de la ciudad ucraniana de Quersoneso.

Un hombre espera una inundación en la ciudad ucraniana de Hola Pristan.

Sin embargo, el contraste no puede ser mayor: a nadie en Ucrania le gusta pensar en vacaciones estos días, porque Ucrania ya no lucha no solo contra los rusos, sino también contra las masas de agua, que aún amenazan la vida de muchas personas y animales. .

Un ucraniano evacua a un perro de una zona inundada

Las inundaciones causan gran destrucción

Mientras muchos ucranianos todavía luchan por sus vidas, los dos dictadores ya están tramando el próximo ultraje: el gobernante del Kremlin, Putin, quiere desplegar armas nucleares en Bielorrusia.

El presidente bielorruso Lukashenko difícilmente puede defenderse de este deseo: la dependencia internacional del dictador aislado de su homólogo ruso es demasiado grande.

Putin quiere enviar una señal a la OTAN transfiriendo armas nucleares a Bielorrusia

Según Putin, Rusia comenzará a transferir armas nucleares a Bielorrusia en julio. Putin dijo el viernes que la planificación sobre dónde colocar las armas “se completará el 7 u 8 de julio”. Y luego es hora de comenzar: “Todo va según lo planeado”, dice el gobernador del Kremlin.

Los corresponsales no se acercan mucho al gobernante del Kremlin, Putin

Por lo tanto, la transferencia de armas nucleares comenzará inmediatamente antes de la próxima cumbre de la OTAN, que está programada para los días 11 y 12 de julio en Lituania. Allí también se discutirá la posibilidad de que Ucrania se una a la alianza militar.

