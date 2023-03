Un cliente de Rewe descubre una ganga y ahorra 144 € en una sola compra

tz consumidor

Un cliente de Rewe ahorró la friolera de 144 € con una única compra al por mayor, que no gustó a todo el mundo. Al menos deja algo.

Krefeld – palitos de pescado. Este plato estará en el menú con más frecuencia para el usuario krefelder86 de mydealz.de en las próximas semanas. Tal vez incluso hinche los oídos de los presentes en la mesa. Porque compró la friolera de 36 paquetes de ellos. Orgullosamente informa su captura en la puerta de negociación. Incluso si no se confirma ninguna de sus informaciones: es casi seguro que usted no invente tal cosa, y también documenta la compra con un recibo.

Según el cliente de Rewe, compró un total de 36 paquetes de pescado empanizado. © krefelder86 en mydealz.de

Rewe: el cliente compra 36 paquetes de pescado empanado de Krefeld por cuatro euros cada uno menos que el precio original

“En nuestra tienda Rewe hay Iglo Fish Sticks, 12 Omega-3 Bars y un surtido de 6 Stixxx, extra grandes, a 0,89€ cada uno en lugar de 4,89€”, dijo el 21 de febrero. “Espectáculo local en 47809 Krefeld, no tengo idea si también podría ser a nivel nacional o al menos en NRW”. El precio ha bajado mucho porque los productos tienen una fecha de venta temprana. Puso la fecha de vencimiento de su acuerdo a fines de febrero; no reveló si MHD también estaba allí o no. Pero el pez no funciona automáticamente en 1.3. Malo, así que tal vez confíe en que el artículo se pueda disfrutar por más tiempo.

Rewe: El cliente ahorra 144€ en total

El cliente de Rewe presenta el carrito de compras completo como imagen. El recibo enviado por él muestra el descuento cobrado: 144 € en total. Compró 27 paquetes de nuggets de pescado y 9 paquetes de nuggets de pescado, pagando solo 32,04 euros con su tarjeta Visa. Con cada embalaje individual, sigue siendo cuatro euros menos que el precio original, lo que supone un ahorro colosal de los 144 € antes mencionados.

El agente Rewe documenta su trato con un recibo. © krefelder86 en mydealz.de

No todos celebran las ofertas de Rewe tanto como los entusiastas de los palitos de pescado.

Las reacciones en mydealz.de oscilan entre el respeto y “¿qué quiere con tantos palitos de pescado?”. O como escribe uno, claramente no estás muy entusiasmado con las barritas de pescado: “¿Qué haces con 27 migas de pan en una caja de cartón? ¿Alimentar al equipo de fútbol? Otro dice: “Me encanta tu humildad al ir de compras”. Justificación del cliente de Rewe: “Yo también. ¿Por qué debería contenerme tanto en algo como eso? Una familia con tres hijos, algo que va bien con eso. Otros hacen más que eso en casas individuales o como parejas sin hijos”.

“¿Dejaste alguna sobrante?” Alguien quiere saber. Otro: “¿Te queda algo? Parece que te has robado todo tu stock de palitos de pescado”. El hombre de Krefeld tranquilizó: “No, todavía hay algunos. No tengo idea de por qué hay tantos en stock”. Sin embargo, un usuario informó el mismo día: “El trato ya expiró. No más palitos de pescado”.

Algunas personas arrugan la nariz ante los palitos de pescado. “Puedes comprar. Hay muy pocos peces allí, tampoco hay intoxicación por pescado” es otro comentario inofensivo. Otro observador presenta sus respetos al comprador de hámsteres Rewe: “Así es como debería ser”. Él describe el trato como “caliente” (caliente) “¡Solo por el carrito!” Y otros chistes: “Ahora es solo un acuerdo de congelación adecuado”. Con una cerveza supuestamente a 0,00€, un cliente recientemente probó suerte con la felicidad. a Por otro lado, el recibo hizo que un cliente de Kaufland emitiera una advertencia. (flexible)