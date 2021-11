Un estudio de “Corona” examina por qué algunas personas no están infectadas: los investigadores se sorprenden

deBandera de Tanya Cerrar

Durante la primera ola de corona en Gran Bretaña, algunas personas no se contagiaron de corona a pesar de los altos riesgos. Los investigadores están ahora en el camino del misterio.

Londres / Frankfurt – El coronavirus Sars-Cov-2 ha mantenido al mundo ocupado desde principios de 2020. Más de 257 millones de personas en todo el mundo han contraído el virus, y más de cinco millones de personas han muerto hasta ahora en relación con Covid-19 ( Fuente: JHU, al 21 de noviembre de 2021). Sin embargo, los investigadores del Reino Unido señalan que algunas personas no lo sabían. Corona Heridos, aunque trabajaban en primera línea en el hospital y tenían un alto riesgo de infección allí. En un estudio aceptado para su publicación por la revista Nature y Publicado anteriormente en líneaLos investigadores ahora están describiendo por qué algunas personas no contraen el coronavirus, a pesar de que tienen un riesgo muy alto.

Los investigadores dirigidos por Leo Swadling del University College London examinaron a 58 personas que trabajaban en hospitales en Londres que no contrajeron corona, a pesar de que estaban en riesgo de infección durante la primera ola de la epidemia. Estas 58 personas no dieron positivo en la prueba de PCR durante un período de cuatro meses, y tampoco se encontraron anticuerpos, mientras que varios colegas contrajeron corona durante el mismo período.

Estudio Corona: ¿Las células T rompieron la infección? “Nunca había visto algo así antes”

En 20 de los participantes del estudio, los investigadores encontraron valores elevados de células T, y en 19 también encontraron la proteína inmunológica IFI 27, que los investigadores describieron en su estudio como “una firma temprana típica de Sars-CoV-2”. Los investigadores continúan diciendo que la proteína inmune indica la presencia de una infección esporádica. Al parecer, el coronavirus había penetrado en el cuerpo pero fue repelido antes de que pudiera causar daño. Nature cita al inmunólogo Shane Crotty (Instituto de Inmunología de La Jolla) diciendo: “Nunca había visto algo así antes. Es muy sorprendente que las células T puedan controlar la infección tan rápidamente”.

La teoría de los autores: las células T en el cuerpo de las personas desactivan un complejo proteico del virus responsable de la replicación. Y encontraron evidencia de esto en la sangre de los participantes del estudio: de los 58 participantes, más personas tenían células T en la sangre que reconocieron la masa que el grupo de comparación que sufrió la infección. Los investigadores también encontraron que las células T reconocían el SARS-CoV-2, sobre todo el grupo de proteínas, en muestras de sangre de la era anterior a la corona. Los investigadores sospechan que estas células T pueden ser causadas por una infección con otros coronavirus, las llamadas infecciones cruzadas.

Antecedentes: ¿Qué son las células T? Las células T son células sanguíneas que se forman en la médula ósea. Desempeñan un papel importante en la lucha contra las sustancias peligrosas en el cuerpo humano. Se enfocan en ciertos patógenos y destruyen las células infectadas con estos patógenos.

Estudio Corona: ¿Qué papel juegan las células T en la infección?

Pero también hay voces críticas: el estudio no contiene evidencia clara de que los sujetos de prueba tuvieran partículas Sars-CoV-2 en sus cuerpos. Esto hace que sea difícil inferir el papel de las células T, la inmunóloga Donna Farber cita a Nature. Mala Maini, coautora del estudio, confirmó a Nature que su equipo no tenía una confirmación directa de la eliminación de la infección por corona. Sin embargo, el momento del virus en Gran Bretaña está bien documentado, y quizás no sea una coincidencia que el aumento de las células T se encontrara en la sangre de los participantes en el momento en que muchos pacientes con Covid-19 acudían a los hospitales británicos. “El momento es muy claro”, enfatiza Maine.

Estudio Corona: ¿Pueden las células T acabar con la infección por Corona?

Si las teorías de los investigadores son correctas, eso no significa que también se apliquen a la variante delta, dijo a Nature el inmunólogo enfatizado Marcus Bogert. También es posible que solo las personas, como el personal del hospital, que están regularmente expuestas a virus respiratorios, puedan detener la infección. Los propios investigadores advirtieron contra la conclusión de que un resfriado anterior podría proteger contra la infección con Sars-CoV-2. Tampoco está claro si las células T funcionan bien en la variante delta, ya que el estudio se realizó antes de que existiera esta variante.

Pero a pesar de todos los temores, el estudio puede ayudar a luchar contra Corona. El científico biomédico Alexander Edwards (Universidad de Reading) explica a Science Media cómo el estudio podría ayudar a diseñar un tipo de vacuna completamente nuevo. “Una vacuna que aumenta la inmunidad de las células T contra diferentes dianas de proteínas virales que son compartidas por muchos coronavirus diferentes complementaría nuestras vacunas que inducen anticuerpos neutralizantes”. Actualmente, varias empresas están trabajando en vacunas de células T contra el coronavirus. Una empresa británica planea comenzar los ensayos clínicos en enero de 2022. (Tab)