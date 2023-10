Un lamentable incidente durante un partido internacional despierta desprecio y burla

El capitán de Alemania, Ilkay Gundogan, lucha por el balón con Eric Sánchez en el partido internacional contra México.Foto: Agencia de Prensa Alemana/Federico Gambarini

Deportes

Julian Nagelsmann sigue invicto en su segundo partido como seleccionador nacional. La DFB goleó 2-2 a México y volvió a remontar. Primero, Antonio Rudiger puso el 1-0. Los mexicanos dieron la vuelta al partido con goles de Uriel Antuna y Eric Sánchez antes de que Niklas Volkrug empatara.

Aunque el seleccionador nacional dijo después del partido que vio algunas cosas que “podemos hacer mejor que lo que hicimos”, el técnico de 36 años se mostró satisfecho con su equipo. Incluso dio más elogios. “Nunca he entrenado a un equipo que ejecutara las cosas tan rápido”. “Normalmente tienes entre cuatro y seis semanas de preparación y luego las cosas no salen bien, en algunos casos lleva más tiempo y ese no fue el caso en absoluto”, explicó Nagelsmann, antes de añadir.

Equipo de la Federación Alemana de Fútbol: Los aficionados están enojados por el aplazamiento automático del saque inicial

Estas son palabras de aliento para los aficionados alemanes de cara al Campeonato de Europa del próximo año en casa, donde Nagelsmann mantendrá al equipo durante cuatro semanas más poco antes del inicio del torneo para trabajar en ajustes. También tiene descansos internacionales en noviembre y marzo.

Sin embargo, los aficionados alemanes no se sintieron muy animados tras el inicio del partido contra México. Durante mucho tiempo se ha criticado que el partido debería comenzar a las 2 de la madrugada del 17 al 18 de octubre debido a la diferencia horaria con Filadelfia. Sin embargo, a las 01:24 hora alemana, la Federación Alemana de Fútbol anunció en X, antes en Twitter: “Debido a la situación actual del tráfico alrededor del estadio, los dos equipos acordaron iniciar el partido a las 8:15 pm hora local”.

La asociación publicó un meme que muestra a John Krasinski, también conocido como Jim de la serie “The Office”, escondido en un automóvil. Al menos los responsables de las redes sociales de la Federación Alemana de Fútbol ya sospechaban que esta noticia no provocaría vítores.

Esto es exactamente lo que pasó. Directamente al tweet original de la DFB, un usuario respondió con una contrapregunta: “¿Es esto una broma del Día de los Inocentes?”. Otro añadió sarcásticamente: “Lo mejor que se puede hacer si hay empate es ir a la prórroga y a los tiros penales. Luego ir a trabajar inmediatamente después del partido”.

Otros usuarios que configuraron una alarma y todavía estaban despiertos o nuevamente despiertos dejaron que sus pensamientos divaguen a la hora de inicio de la medianoche. Un usuario dijo que no podía “explicar razonablemente” a nadie por qué estaba viendo un partido de prueba de la selección nacional a las 2:15 a.m. Otro usuario entró con humor en un escenario completamente diferente y simplemente escribió: “Estás borracho. De nuevo en una hora”.

Hay una explicación clara para el aplazamiento de un cuarto de hora: Ciertamente, esto no se debió a que algún dirigente de la DFB hubiera consumido alcohol, sino a que el partido se jugó en el South Philadelphia Sports Complex. Es una zona de Filadelfia diseñada para grandes eventos deportivos. Sin embargo, no es sólo el Lincoln Financial Field, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL, donde se jugó el partido de la Bundesliga.

También hay otros dos grandes estadios deportivos, el Citizens Bank Park para el equipo de béisbol Philadelphia Phillies y el Wells Fargo Center, que alberga partidos de baloncesto, hockey sobre hielo y lacrosse. Afortunadamente, ambos se utilizaron la misma noche aproximadamente al mismo tiempo. Debido al gran tráfico y a la multitud, las asociaciones de fútbol de México y Alemania finalmente decidieron posponer el evento por un período de tiempo más corto.

A pesar de todo el odio que recibió la Federación Alemana de Fútbol por esta acción, un usuario también intentó ver el partido de medianoche de forma positiva. El inicio programado a las 2 a. m. también es una buena práctica para acostumbrarse a los horarios de inicio de la Copa del Mundo 2026. El torneo se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, a partir de las reacciones a este tuit no se puede determinar si este punto de vista contribuye al apaciguamiento o incluso proporciona nuevo combustible para el debate. Nadie respondió eso.