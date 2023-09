Una “hazaña increíblemente grande” que resultó inútil

No es de extrañar que el estado de ánimo de Tuchel probablemente no fuera el mejor. La victoria del Partido Laborista sobre su temido rival, el Borussia Mönchengladbach, no cambió mucho por primera vez. Y aunque Thomas Müller afirmó con humor después del partido que Tuchel “mordió su asiento” durante el viaje al partido debido a su frustración, el propio entrenador no ocultó su decepción. “Me sentí muy triste porque sabía cuánto quería el jugador unirse a nosotros y sabía lo que este jugador nos habría dado”, dijo el hombre de 50 años sobre el fallido acuerdo con Balinha.