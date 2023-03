Unión monetaria: Brasil y Argentina | Invertir.com

Recientemente, los líderes de Brasil y Argentina han expresado puntos de vista más flexibles sobre la unión monetaria. Una noticia del diario argentino Perfil anunció que los presidentes Alberto Fernández (Argentina) y Luis Inácio da Silva (Brasil) se habían reunido para el primer canje de una moneda común. De hecho, incluso una unión monetaria latinoamericana común estaba en el aire. Aquí no se hacen proposiciones ni estructuras serias, pero ambos dejan claro que no sólo no están cerrados a la idea, sino que en realidad simpatizan con ella. En este artículo explicaré por qué esto no sucede según lo planeado.

Por supuesto, Argentina está cansada de las crisis económicas ocasionales que suceden cada 20 años y quiere diluir la especulación externa con un grupo monetario más estable. Pero Brasil tuvo que lidiar con más fondos. En las últimas décadas, el país se ha visto inundado de fondos del extranjero a medida que se ha facilitado el acceso al sistema monetario en el curso de la liberalización financiera. En realidad, esta era una situación deseable, pero el capital extranjero en el país encarecía mucho la moneda, lo que reducía las exportaciones. También hubo fluctuaciones volátiles de precios y divisas. Como resultado, Brasil también tiene poca estabilidad fiscal, aunque la inflación es actualmente más alta que Argentina, en 94%. En general, ambas monedas son altamente vulnerables a choques externos y no se logra la estabilidad monetaria.

Bueno, siempre que tenga sentido político, vincular monedas es generalmente algo bueno. En algunos artículos En esto, ya he explicado que las monedas fiduciarias reflejan la estabilidad política y económica y el potencial de crecimiento hasta cierto punto. Por supuesto, esto mejorará con una mayor integración regional. Tomemos el euro como un buen ejemplo. Por ejemplo, la estabilidad política de Austria está limitada debido a su tamaño y capacidad. Sin embargo, en la UE y la Eurozona, los países más pequeños son absorbidos por la seguridad colectiva, casi como un banco de peces. Entonces esto es algo bueno, especialmente en regiones complejas como América Latina, donde desea posicionarse mejor con fortalezas comunes.

Un tal Muammar al-Gaddafi también lo intentó y con su buen amigo Nelson Mandela ideó planes muy avanzados para el continente africano. La Unión Africana prevé la integración de los países africanos a través de la Unión Europea, que fue fuertemente promovida por Gaddafi. En algún momento, el título de moneda común, “Afro”, entró en juego. Debe acuñarse en monedas de oro real y adjuntarse a ellas para que, además de la dimensión política, haya un equivalente físico. Presentar estos proyectos como una liberación del dólar y del imperialismo estadounidense no fue muy inteligente porque llevó a Occidente a la acción. Estos últimos luego dieron la espalda a Gaddafi y su petróleo y lanzaron extensas campañas en su contra. Gaddafi ha dado amplias razones para esto debido a sus muchos actos de violencia, pero esa es otra historia.

El punto de este ejemplo es mostrar que existe una aversión a las áreas de moneda fuerte. Como moneda principal, el dólar estadounidense es una herramienta poderosa para obtener crédito barato y lograr una mayor estabilidad monetaria. La economía norteamericana ahorra miles de millones de dólares al utilizar su propia moneda como medio de intercambio internacional. Adicionalmente, esta moneda se considera moneda de reserva central, aunque este porcentaje ha disminuido en los últimos años. Pero especialmente en América Latina, puedes la doctrina monroe Y esto Corolario de Roosevelt Una vez que se construya una cultura de intervención en América Latina, no se permitirá que la política monetaria escape al paraguas del dólar. Estas dos agendas políticas han estado vigentes durante 200 y 100 años respectivamente, e implican que América Latina solo puede permanecer bajo la influencia norteamericana (venga de donde venga esta pretensión). Hasta la fecha, 11 monedas latinoamericanas están vinculadas al dólar y 6 países de América Latina utilizan el dólar estadounidense como moneda oficial.

Para volver a Brasil y Argentina: Estados Unidos no permitirá la unión monetaria de las dos economías más fuertes allí. La influencia actual de los fondos norteamericanos sobre la política monetaria y los flujos financieros en ambos países es muy alta. No es necesario pensar en una unión monetaria global: nada de esto sería posible sin conflictos. Estados Unidos explota cada vez más la debilidad de los sistemas financieros del sur del continente. Sería concebible unas condiciones adecuadas que hicieran que el dólar volviera a ocupar un lugar más destacado en esta constelación, por ejemplo, convertirlo en la moneda principal de la unión monetaria y tener un tipo de cambio fijo con él. Como dije: sería deseable que sucediera algo así. Pero probablemente no lo sea.

