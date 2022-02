Vitamina D: No hay salvador contra el Covid | NDR.de – Guía

Desde: 25/02/2022 16:32 ¡La vitamina D protege contra el COVID-19! Una falacia grave, incluso si los estudios sugieren un vínculo. Porque hay muchos factores que influyen.

Por Birgit Augustin y Corina Henning

Es posible que ya haya comenzado con Donald Trump. Cuando el entonces presidente de los EE. UU. enfermó de covid-19 en el otoño, los preparados de vitamina D estaban en su larga lista de medicamentos. Una y otra vez durante el curso de la epidemia, las personas han expresado que la vitamina D es un verdadero salvavidas. De hecho, constantemente surgen estudios que sugieren un vínculo entre el estado de vitamina D de un paciente y la progresión de la enfermedad. Problema: No todo está mal. Pero a menudo se malinterpreta y, por lo tanto, conduce a arriesgados experimentos preventivos autodirigidos.

Es difícil separar los factores de riesgo.

Recientemente, por ejemplo, hice uno estudiar desde israel La ronda en la que se examinó el estado de vitamina D de más de 1,000 pacientes con Covid-19. Conclusión de los autores: la deficiencia de vitamina D antes de la infección se asocia con un curso grave de la enfermedad y una mayor mortalidad. Pero: “Asociado no significa: causalidad y causalidad”, dice Martin Smolich, MD, dietista del University Hospital Schleswig-Holstein.

Porque otros factores siempre juegan un papel. Muy a menudo, hay ciertos grupos de población que sufren de deficiencia de vitamina D. Suelen tener factores de riesgo de Covid-19 muy diferentes: edad avanzada, necesidad de cuidados, obesidad, otras enfermedades preexistentes y mala alimentación por motivos sociales y económicos. A menudo, uno no puede separar uno del otro, por lo que no se puede calcular el efecto del estado de la vitamina D.

La relación entre causa y efecto no está clara.

Se vuelve aún más difícil cuando los legos interpretan las conclusiones de tales estudios. Porque la correlación, es decir, una interrelación determinada estadísticamente, no implica automáticamente una relación de causa y efecto, la causalidad. Martin Smallch cita el famoso ejemplo de la cigüeña: si nacen muchos bebés en ciertas áreas donde hay muchas cigüeñas que pican, esto no significa que la leyenda del sonajero de la cigüeña que trae bebés sea cierta. Alternativamente, una explicación es que las cigüeñas susurrantes se encuentran en áreas rurales donde viven personas con muchos niños.

En el caso de la vitamina D y la relación con la gravedad de la enfermedad en la Covid-19, hay distintas explicaciones: “Una de ellas es, por ejemplo, que en el contexto de las infecciones agudas -no solo de la Covid-19, sino también de otras enfermedades infecciosas- – el nivel de vitamina disminuye (d) debido al consumo de vitamina D durante una lesión”, explica Martin Smolich. “Cuando miro a las personas que están gravemente enfermas y las comparo con las personas sanas, a menudo veo niveles más bajos de vitamina D en aquellas personas que están gravemente enfermas. Pero esa es una consecuencia, no la causa de la enfermedad”. Smollich resume el estado del estudio de la siguiente manera: “Existe un mayor riesgo de desarrollar un curso severo de Covid-19 si tiene deficiencia de vitamina D, pero no sabemos si se debe a la deficiencia de vitamina D u otras condiciones. no podemos probar una relación causal”.

Malentendidos en los estudios de nutrición

Un problema común con los estudios de nutrición es que se malinterpretan o se les da un título incorrecto porque el contenido es mucho más breve. Pero también hay investigaciones que se han realizado de manera deficiente desde el punto de vista metodológico, que no tienen en cuenta los factores de confusión, ignoran las reglas estadísticas básicas o cometen errores graves en la selección de los sujetos de prueba y, por lo tanto, proporcionan resultados muy distorsionados. Esto puede suceder con preprints, es decir, estudios que se han publicado antes de que otros académicos los hayan revisado. Por lo tanto, muchos de ellos no se convierten posteriormente en una revista científica reconocida.

“Luego, por supuesto, hay falsificaciones, a pesar del proceso de revisión por pares”, explica Martin Smolich. “Pero para la mayoría de los estudios, tenemos promedio, bueno o muy bueno. Pero luego comunicar o informar sobre estos estudios es un desafío, porque los datos científicos diferenciados deben resumirse de manera sucinta y concisa, de modo que también se pueda hacer clic y sea fácil de leer. De Por supuesto, a menudo tenemos una contradicción”. en Twitter Un investigador de nutrición de Lubeck explica la vitamina D.

Vitamina D como agente terapéutico solo en caso de deficiencia

Se vuelve aún más difícil cuando se trata de la importancia de la vitamina D en el tratamiento de Covid-19. No existe una recomendación general para administrar vitamina D a pacientes hospitalizados. El médico de cuidados intensivos de Hamburgo Stefan Kluge tiene derecho guia medica Co-escribir. Él dice: “Hay datos de estudios contradictorios. Ha habido grandes estudios en los que a un grupo de pacientes con covid-19 en la UCI se le administró vitamina D y al otro un placebo. No fue significativamente mejor en el grupo de vitamina D que en el otro, nosotros saber de los estudios El gran consenso es que la vitamina D sí juega un papel en el sistema inmunológico, y que los pacientes con Covid-19 tienen más probabilidades de desarrollar deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, la recomendación es: Si se sospecha una deficiencia, el Se verifica el nivel de vitamina D en la sangre y se reemplaza si es necesario.Pero solo entonces.

No hay beneficio preventivo contra el Corona virus

Lo mismo se aplica en principio a la prevención: los médicos y científicos advierten que no se debe tomar vitamina D como suplemento dietético para prevenir la enfermedad de Covid-19, también porque la creencia ciega en la vitamina D como un “agente que cambia el juego” puede ser tentador para descuidar otras medidas preventivas. . Matthias Riedel, dietista con sede en Hamburgo, señala que la vitamina D a menudo se clasifica como una “súper vitamina” y se considera una medicina mágica.

Cualquiera que no se encuentre en un grupo de riesgo, coma una dieta saludable y haga suficiente ejercicio al aire libre, por lo general no se beneficia de la suplementación con vitamina D. La situación es diferente para las personas con enfermedades preexistentes, pero también para las personas de piel oscura o con velo completo, porque la vitamina D3 se forma por el efecto de los rayos ultravioleta sobre la propia piel. Por lo tanto, debe estar atento a cualquier posible déficit. Sin embargo, en este caso, primero se debe determinar el nivel sérico y, por lo general, es necesaria una dosis más alta.

Complicaciones de la sobredosis

Sobre todo, una sobredosis puede ser peligrosa. Debido a que la vitamina D es insoluble en agua pero soluble en grasa, se almacena en el cuerpo. “Lo habitual de tomar una sobredosis es que la vitamina D provoque un exceso de calcio en la sangre”, explica Martin Smolich. “Y este calcio en la sangre, por lo tanto, provocará una arritmia que puede ser muy peligrosa, pero también la formación de cálculos de calcio, especialmente en los vasos renales”. Esto significa que los riñones pueden dañarse significativamente o incluso fallar. Esto puede tener graves consecuencias, especialmente para los niños cuyos padres confían descuidadamente en el supuesto daño de las vitaminas y hacen lociones en grandes cantidades con una pipeta, por ejemplo.

