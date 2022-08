Wall Street se derrumba: el discurso de Powell alimenta los temores de recesión

El tan esperado discurso del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Powell, hizo que los mercados bursátiles se desplomaran. El precio del oro está bajo más presión. El débil gasto de los consumidores estadounidenses solo tiene un efecto temporal en los precios del petróleo.

Las bolsas de valores de EE. UU. respondieron a los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, con fuertes pérdidas de precios. En su muy esperado discurso en la reunión de la Reserva Federal en Jackson Hole, Powell dejó en claro que abordar la alta inflación es una de las principales prioridades de la Reserva Federal, incluso a expensas de una recesión. El presidente de la Fed advirtió que esto debilitaría el mercado laboral y sería doloroso tanto para las familias como para las empresas.

luego perdido Índice Dow Jones 3,0 por ciento. subordinar Standard & Poor’s 500 Cayó un 3,4 por ciento. subordinar Compuesto Nasdaq Cayó un 3,9 por ciento. Solo 442 títulos (jueves: 2548) registraron ganancias de precio, mientras que 2756 (663) se vieron perdedores. 148 (186) títulos vendidos sin cambios.

Los datos económicos de hoy contenían altibajos, pero no dieron ímpetu al mercado, que estaba totalmente centrado en los comentarios de Powell. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan aumentó sorprendentemente en agosto. Los ingresos y gastos personales de los ciudadanos estadounidenses fueron débiles en julio, pero lo que es más importante, el índice de precios PCE mensual disminuyó, lo que mostró una disminución de las presiones sobre los precios.

Los “halcones” del Banco Central Europeo limitan la apreciación del dólar

subordinar dólar El índice del dólar se benefició solo de forma limitada por la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés en EE. UU., y el índice del dólar ganó un 0,3 por ciento. El dólar no cambió mucho frente al euro en las operaciones finales. Porque incluso dentro del Banco Central Europeo (BCE), la determinación de controlar la inflación en la eurozona parece estar creciendo. Reuters, citando fuentes no identificadas, informó que algunos miembros de la junta del BCE planeaban discutir un aumento de la tasa de 75 puntos básicos en la reunión de septiembre. La inminente recesión en la eurozona no debería detener o retrasar la normalización de la política monetaria. subordinar euro Luego volvió a subir temporalmente por encima de la paridad en dólares.

Los precios en el mercado de bonos se han desarrollado de manera inconsistente. Algunos inversionistas se retiraron ante la perspectiva de tasas de interés más altas. Sin embargo, algunos vencimientos experimentaron un crecimiento gracias a las preocupaciones sobre la economía. El impacto del débil gasto de los consumidores estadounidenses en precios del aceite solo temporalmente. El mercado oscila entre una posible debilidad de la demanda por la inminente recesión en varias áreas económicas por un lado y una posible escasez de oferta por recortes de subsidios por parte del cartel OPEP+, dijeron comerciantes. subordinar precio de oro Estuve bajo más presión con los comentarios agresivos de Powell. Además, ABN Amro, entre otros, redujo significativamente su pronóstico de precios de fin de año.

Colapso de 3M tras decisión judicial

El mayor perdedor en el Dow fue 15:00 con un 9,5 por ciento negativo. Un juez de quiebras de Indianápolis se negó a escuchar el caso en el Tribunal de Quiebras de Indianápolis por tapones militares para los oídos que no brindaban la protección adecuada, lo que dejaba a los usuarios con pérdida auditiva. Esta solución se otorgó previamente a la subsidiaria de 3M, Aearo Technologies, que luego pudo solicitar la protección por bancarrota del Capítulo 11. Hay alrededor de 230,000 juicios pendientes contra la compañía por tapones para los oídos.

Tecnologías Dell en un 13,5 por ciento. El fabricante de PC reportó ventas y ganancias netas en el segundo trimestre por debajo de las expectativas del mercado. un dia de trabajo Aumentó un 2,5 por ciento después de que el fabricante de software empresarial informara un aumento en las ventas y los ingresos por suscripción en el segundo trimestre. Según la compañía, el impulso debería continuar en el tercer trimestre.

Para obtener una parte de belleza absoluta Fue del 1,9 por ciento. La cadena de cosméticos reportó ventas del segundo trimestre y ganancias ajustadas por encima de las expectativas de los analistas, pero las acciones no pudieron escapar de la espiral descendente.

sombrero en un 1,8 por ciento. El minorista de ropa registró una pérdida en el segundo trimestre debido a menores ingresos. Sin embargo, los analistas esperaban una mayor negativa. Sobre la base de la tasa, se registró una ganancia inesperadamente.

Coleccionables confirmados en un 21,3 por ciento. El proveedor de servicios financieros reportó mayores déficits en el cuarto trimestre fiscal. La perspectiva también estuvo por debajo de las expectativas del mercado. Tecnología MARVEL Con una caída del 8,9 por ciento, el grupo de tecnología decepcionó con las ventas de centros de datos.