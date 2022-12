WWE Monday Night RAW #1544 – Lo mejor de 2022 – Resultados + Informe del 26/12/2022 (incluye videos y votaciones: ¡la votación es esencial!)

Cargando… Cargando…

WWE Monday Night RAW #1544 – Lo mejor de 2022

localización: /

Primera emisión: 26 de diciembre de 2022

El lanzamiento final de RAW en 2022 es muy especial. Repasamos el año pasado y recordamos los eventos más importantes. Las ganancias de la calle se pueden ver. Montes Ford y Angelo Dawkins están en una habitación vacía y un poco confundidos. Hoy no hay una edición regular. Los dos nos dan la bienvenida a 2022 en repaso y recuerdan los mejores momentos de 2022. Desde el regreso de Cody Rhodes, la victoria de Ronda Rousey en Royal Rumble o Stone Cold Steve Austin vs. Kevin Owens en WrestleMania. Habían pasado muchas cosas y quedaban tres horas. ¡Entonces empecemos!

Las cámaras cambian a Jackie Redmond y Corey Graves. Los dos están en el estudio y nos acompañarán durante el show. Empezaremos con SummerSlam. Allí, el evento principal contó con una lucha de Last Man Standing entre el Campeón Mundial Indiscutible de Roman Reigns y el retador Brock Lesnar. Sin embargo, este último no llegó a la pista a pie, sino en un tractor. También jugó un papel importante…

Partido 1 (WWE SummerSlam 30 de julio de 2022)

Campeonato Universal indiscutible de la WWE

Partido de último hombre en pie

Roman Reigns derrotó a Brock Lesnar por estipulación después de enterrar a Lesnar debajo de sillas, un carrusel y varias parafernalia de primera fila.

Hora del partido: 22:55

– No se muestra el partido completo.

Roman Reigns logró defender sus títulos y mantenerse invicto en 2022. ¿Cuánto durará el reinado?

De vuelta en el estudio, Redmond y Graves hablan sobre el tractor y lo que sucedió en el partido. ¡El viernes, Roman Reigns estará en SmackDown! Kevin Owens y Team John Cena se enfrentarán a Sami Zayn. Este último celebró su cumpleaños número 20 en Monday Night RAW este año. Vemos flashbacks de ese momento.

El año 2022 estuvo lleno de eventos increíbles. ¡Uno de ellos es el regreso de Stone Cold Steve Austin al ring! Kevin Owens desafió al miembro del Salón de la Fama en The Kevin Owens Show. ¡Stone Cold estuvo de acuerdo y conseguimos una lucha de Steve Austin después de 19 años!

Otro hombre también tuvo un combate en WrestleMania. Sami Zain. Este último conoció a Johnny Knoxville. Vemos algunos aspectos destacados del partido, que Knoxville termina ganando al atrapar a Zayn en una ratonera gigante. Vemos a Sami Zayn en el vestuario. Es difícil para él creer que mostramos este partido de todas las cosas. Después de todo, su año estuvo marcado por un linaje. Los Usos también son parte de eso. Los campeones indiscutibles en parejas de la WWE hicieron historia con su reinado más largo. Oportunamente, este registro se hizo oficial contra The New Day. Xavier Woods y Kofi Kingston son los Campeones de Parejas de NXT y Kathy Kelly es entrevistada. En NXT Final Date, los dos fueron coronados Campeones de Parejas de la Triple Corona. Kingston Woods analiza la historia del establo y el viaje a la cima. Allí luchó contra los Usos para responder a la pregunta de quién es el mejor equipo de etiqueta. Esta pregunta se volvió a hacer el 11 de noviembre de 2022…

Partido 2 (WWE Friday Night Smackdown #1216 del 11/11/2022)

Campeonato indiscutible en parejas de la WWE

combate por equipos

The Usos (Jey Uso & Jey Uso) (c) derrotaron a The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) a través de un pinfall de Jey Uso a Kofi Kingston después de un 1D cuando Kingston fue interceptado por un Frog Splash en el aire.

Hora del partido: 23:51

Vemos un video promocional de la Campeona Femenina de RAW Bianca Belair. En esto vemos sus antecedentes y su viaje a la WWE. En el estudio, Redmond y Graves dan la bienvenida a Belair. Esto está conectado a través de video. Bianca recuerda su combate contra Becky Lynch en WrestleMania. Esta pelea duró un año entero, con el gran final en el espectáculo más grande del año…

3. El Partido (WWE WrestleMania 38 – Noche 1 del 02/04/2022)

Campeonato Femenil WWE RAW

partido de individuales

Bianca Belair derrotó a Becky Lynch (c) vía pin after kiss of death. -> ¡¡Cambiar dirección!!

Hora del partido: 19:07

La próxima semana, Bianca Belair pondrá en peligro su título contra Alexa Bliss.

Logan Paul también ha hecho algunas apariciones importantes en la WWE. Ganó muchos críticos con estas hazañas, y en Crown Jewel, casi fue coronado como el Campeón Mundial Indiscutible de la WWE. Más sobre eso más adelante.

Echa un vistazo a Clash at the Castle. Gunther defendió su Campeonato Intercontinental contra Sheamus en un combate impresionante. El irlandés es un invitado en el estudio y también se agregará. Hacemos una pequeña ronda y luego hablan de Brawling Brutes. El establo tuvo un año sólido y los tres quieren más en 2023. Tal vez tengamos algunos enfrentamientos entre Brutes e Imperium nuevamente. Este año, los dos equipos se enfrentaron en Extreme Rules. El sueldo era muy especial…

4. The Match (Reglas extremas de WWE a partir del 08.10.2022)

Buen partido de Donnybrook a la antigua

The Brawling Brutes (Sheamus, Ridge Holland & Butch) derrotaron a Imperium (GUNTHER, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci) a través de Sheamus cubriendo a Vinci después de una patada brogue.

Hora del partido: 17:52

Sami Zayn se puede ver de nuevo. 2022 fue el mejor año de WWE. La razón de esto, por supuesto, es la raza. El establo centrado en Roman Reigns lo ha ganado todo este año, confirmando su dominio. Lo más destacado fue el War Games Match en Survivor Series. Allí, Sami se convirtió oficialmente en miembro de la familia. Sin embargo, 2022 fue solo una muestra de lo que Bloodline tiene para ofrecer en 2023.

Drew McIntyre está actualmente fuera debido a una lesión. El escocés también ha tenido un año lleno de acontecimientos. Lo más destacado fue definitivamente su lucha por el título en Clash at the Castle. McIntyre recuerda el gran ambiente y el duro partido. De vuelta en el estudio, el escocés ahora está en línea. Lo da todo claro y pronto vemos a Drew de vuelta en el ring. Graves luego habla de Clash at the Castle. El espectáculo fue un éxito y puede haber abierto la puerta a más presentaciones fuera de los Estados Unidos. Una vez que a McIntyre le quiten el anillo nuevamente, apuntará a Gunther y al Campeonato Intercontinental.

Aquí hay un resumen de la disputa entre Carrion Cross y Drew McIntyre.

2022 fue el año de los regresos. Cody Rhodes fue probablemente la mayor sorpresa. The American Nightmare regresó a la WWE en WrestleMania. Rhodes está actualmente lesionado y hoy tendremos algunas actualizaciones. Cody se une y habla sobre el combate contra Seth “Frickin'” Rollins. Esta disputa comenzó y culminó en un combate Hell in a Cell. Antes de este encuentro, Rhodes reveló que se había desgarrado los músculos pectorales. Los fanáticos en el auditorio no podían creerlo y, sin embargo, Cody ganó el partido contra Rollins. Ahora Corey Graves quiere saber qué le depara el año 2023 a Rhodes. Cody básicamente quiere continuar donde lo dejó. Su objetivo sigue siendo el mismo. 2023 está listo para llevar a Cody al Campeonato de la WWE. Finalmente, el combate Hell in a Cell que acabamos de mencionar nos lo muestra.

Partido 5 (WWE Hell in a Cell a partir del 05.06.2022)

Infierno en una celda de combate

Cody Rhodes derrotó a Seth Rollins con un pinfall después de dos cruces y golpeando a Rhodes con un mazo.

Hora del partido: 24:21

2022 ha sido el punto culminante de Liv Morgan todavía. Pudo coronarse como Campeona Femenina de Smackdown. Después de ganar el combate de escalera de Money in the Bank, cobró el maletín contra Ronda Rousey esa misma noche. Mientras tanto, volvió a perder su título ante Rosie, pero su sueño se hizo realidad. Los coanfitriones de Redmond y Graves, Liv Morgan, hablan sobre su gran momento juntos. Ronda Rousey ha sido un escollo para ella. Pero Liv también ve muchas cosas positivas aquí. Después de todo, pudo ganar dos veces contra Rossi. En 2023, Morgan quiere seguir atacando y lograr más. Todavía tiene hambre de éxito y está motivada para estar al frente de la WWE una vez más. A continuación, echamos un vistazo a su lucha contra Ronda Rousey en Extreme Rules. Después de una dura pelea, Morgan perdió y Rousey ganó el título.

Podría decirse que Doomsday ha sido uno de los establos más exitosos en 2022. Después de derrotar a Edge como líder, las victorias siguieron a las victorias. Dominic Mysterio ahora es parte del grupo. Junto con Rhea Ripley, aterrorizó a su padre y lo obligó a cambiar a Smackdown Brand.

Bobby Lashley ganó el Campeonato de la WWE de 2022, derrotando a Omus en WrestleMania y capturando el Campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo, Brock Lesnar jugó el spoiler. Lesnar le costó el título a The All Mighty e incluso venció a Lashley en Crown Jewel. Hace dos semanas, se descarriló por completo. Lashley perdió su combate número 1 ante Seth Rollins. Luego empujó a Adam Pearce a un lado y expulsó a todos los Strongmen. Ahora se sabe que Lashley está de regreso bajo un contrato con la WWE y regresará a los shows muy pronto. Mientras tanto, Seth “Freakin’ Rollins” desafiaría a Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos. Este combate se llevará a cabo el Monday Night RAW de la próxima semana.

Roman Reigns ha tenido varias defensas del título en 2022. Una de ellas fue contra un hombre que fue subestimado por Clan Chief. Logan desafió a Paul Reigns en Crown Jewel y llevó a Roman al límite…

Partido 6 (WWE Crown Jewel a partir del 05/11/2022)

Campeonato Universal indiscutible de la WWE

partido de individuales

Roman Reigns (c) derrotó a Logan Paul (con Jake Paul) vía pin-by-spear.

Hora del partido: 24:45

Esto concluye nuestro año de revisión. Comenzó con Roman Reigns como campeón y terminó el año con Roman Reigns como campeón. Redmond y Graves nos recuerdan los combates anunciados para SmackDown y RAW para esta semana del nuevo año. Hasta entonces, todo lo que nos queda por decir es ¡Feliz Año Nuevo!

¡Discuta esta oferta con muchos otros fanáticos en nuestro foro! ¡Hacer clic!